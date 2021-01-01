Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın elinde kırık tespit edildi

Sergilediği başarılı performansla Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışının başrol oyuncularından olan milli kaleci sakatlık geçirdi.

Emre Belözoğlu yönetiminde beyaz bir sayfa açan ve şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ı yakalamak isteyen Fenerbahçe, bu sezonun en formda isimlerinden olan Altay Bayındır'dan gelen haberle sarsıldı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada Altay'ın dün yapılan antrenmanda sakatlandığı ve elinde kırık tespit edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan genç kalecinin önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı ifade edildi.

Fenerbahçe bu sezon Altay'ın kart cezası nedeniyle forma giymediği tek maçta Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup olmuştu.

Eldivenleri Harun Tekin giyecek

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fenerbahçe'de sergilediği performansla Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'a da davet edilen 23 yaşındaki Altay'ın sakatlıktan ne zaman döneceği ise henüz netlik kazanmadı.

Yaşanan bu gelişmeyle Altay'ın Euro 2020'de yer alma olasılığı da tehlikeye girmiş oldu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 lig karşılaşmasına çıkan Altay, bu karşılaşmaların 10 tanesinde yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapamıştı.

Fenerbahçe'de Altay'ın yokluğunda eldivenleri giyecek olan Harun Tekin, bu sezon iki kupa maçında forma giyerken, geçen sezondan bu yana toplam iki lig maçında sahada yer aldı.

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