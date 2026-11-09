Brighton’ın orta saha oyuncusu Pascal Gross, takımının Premier League’de şampiyonluk adayı olduğu yönündeki görüşleri reddetti. Brighton, pazar günü 10 kişi kalan Brentford’ı 2-0 yenerek ikinci sıraya yükselmişti. Diego Gomez’in erken dakikalardaki müthiş golünün ardından tecrübeli Alman futbolcu, ilk yarıda penaltıdan ağları buldu. Brighton, Manchester City’nin puan kaybından yararlandı.

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Alman tecrübeli isim yüksek beklentileri dizginledi

Gross, ligdeki son yedi maçta gelen altıncı galibiyet takımını Enzo Maresca'nın City ekibinin üzerine taşımasına rağmen Amex Stadyumu'nda temkinli olunması çağrısında bulundu. City, cumartesi günü Nottingham Forest'a yenilmişti. Tüm kulvarlarda üst üste beş deplasman maçının ardından evine dönen ev sahibi ekip, en üst ligdeki son 10 galibiyetinin tamamında gol yemedi. Bu seri, takımın bu sezon aldığı yedi galibiyetin tamamını da kapsıyor.

Erken gelen müthiş golü kırmızı kart izledi

Geçen ay Crystal Palace karşısında orta saha çizgisinden gol atan Paraguaylı orta saha oyuncusu Gomez, 15. dakikada yaklaşık 23 metreden sol ayağıyla çektiği sert şutla kaleci Caoimhin Kelleher'i geçerek perdeyi açtı.

Konuk ekibin forveti Igor Thiago, sekiz dakika sonra kırmızı kart gördü. Hakem Michael Oliver, saha kenarındaki monitörden izlediği tekrarlar Brezilyalı oyuncunun kolunun Chema Andres'in yüzüne çarptığını gösterince sarı kartı kırmızıya çevirdi. Ardından Gross, Keane Lewis-Potter'ın Luka Vuskovic'e yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıyı 42. dakikada sert bir vuruşla ağlara gönderdi.

Maçın ardından Sky Sports'a konuşan Gross, şampiyonluk yarışına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı: "Hayır. Şampiyonluk yarışında değiliz. Sezona gerçekten iyi başladık. Ama daha sezonun başındayız. Premier Lig'e ve sonuçlara baktığınızda maçların ne kadar küçük farklarla belirlendiğini görüyorsunuz. Henüz kendimizi kaptırmıyoruz. Her maçta çok zorlanıyoruz."

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Teknik direktör taraftarları hayal kurmaya teşvik etti

Tecrübeli oyun kurucusu takımın ligdeki konumuna ilişkin beklentileri düşürürken teknik direktör Fabian Hurzeler, taraftarlar arasında artan heyecana biraz daha rahat yaklaştı. Kulübün resmî internet sitesine konuşan Alman teknik adam şunları söyledi: "Maçlarımızı izlediklerinde onlar [taraftarlar] her zaman heyecan duymalı. Onları heyecanlandırmak da bizim işimiz.

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"Her zaman söylüyorum, hayal kurabilirler, bizden yüksek beklentileri olabilir ama bunlar bizim kontrol edebileceğimiz şeyler değil."

Takımın öncelikli hedefinin istikrarlı biçimde gelişmek olduğunu vurgulayan Hurzeler sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçlarda hem oyuncuların bireysel olarak hem de takımın tamamının gelişebileceği anlar ve dönemler var. Bizim asıl odaklandığımız nokta bu.

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"Başından beri böyleydi. Şimdi ve sezonun geri kalanında da böyle olacak."

Millî maç arası etkileyici çıkışa ara verdi

Hurzeler'in başarılı takımı, evindeki bir başka üstün performansın ardından kasım ayındaki millî maç arasına Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayan sıralarda sağlam bir yer edinmiş olarak giriyor. Buna karşılık Brentford, sezonun ikinci lig yenilgisini alıp 90 dakika boyunca kaleyi bulan tek bir şut çekemeyerek sekizinci sıraya geriledi. Brighton deplasmanında tarihindeki ilk Premier Lig galibiyetini hâlâ bekleyen Brentford'un, lig maçları yeniden başlamadan önce toparlanması gerekiyor.