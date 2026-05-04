Manchester City, Pazartesi akşamı Premier Lig şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı. Pep Guardiola’nın takımı maça mükemmel bir başlangıç yaptı ve öne geçti, ancak ikinci yarıda kontrolü kaybetti. Jérémy Doku, son saniyede muhteşem bir golle City’ye bir puanı kurtardı: 3-3. Bu puan kaybıyla ikinci sıradaki Manchester City, lider Arsenal ile arasındaki farkın iki puana çıkmasını izledi.

Nathan Aké ve Tijjani Reijnders'in tüm maç boyunca yedek kulübesinde kaldığı City, maça dominant bir başlangıç yaptı ve Everton'ı kendi yarı sahasına sıkıştırdı. Konuk takım, Jérémy Doku ve Rayan Cherki gibi oyuncularla birçok fırsat yarattı, ancak uyanık bir savunma ve kaleci Jordan Pickford'a defalarca takıldı. Everton zorlukla direndi, ancak sonunda yine de boyun eğmek zorunda kaldı.

43. dakikada ilk gol geldi. Doku, ceza sahası kenarında topu aldı, içeriye doğru kesip topu üst köşeye güzel bir vuruşla gönderdi: 0-1. City için hak edilen bir üstünlüktü ve ilk yarıyı hak ettiği bir farkla kapattı.

Ancak ikinci yarıda maçın gidişatı büyük ölçüde değişti. Everton soyunma odasından daha hırslı çıktı ve Iliman Ndiaye ile hemen birkaç fırsat yakaladı. Marc Guéhi'nin büyük hatası sonucu 68. dakikada beraberlik golü geldi. Defans oyuncusu zayıf bir geri pas verdi ve bu pas Thierno Barry tarafından kesildi. Everton'ın oyuna sonradan giren oyuncusu, Gianluigi Donnarumma ile karşı karşıya kaldığında soğukkanlılıkla işi bitirdi: 1-1. Stadyumdaki seyirciler kan kokusunu aldı ve Everton hemen atağa geçti.

Sadece beş dakika sonra ev sahibi takım tekrar golü buldu. Jake O’Brien, köşe vuruşunu ilk direkte kafayla ağlara gönderdi ve Everton'ı öne geçirdi: 2-1. City, maçı kontrol altına alamıyor gibi görünüyordu.

Maçın son dakikalarında kaos doruk noktasına ulaştı. 81. dakikada Merlin Rohl, Everton'ın sağ kanadında etkileyici bir hücumla rakip savunmayı aştı. Orta saha oyuncusu alçak bir orta yaptı ve Barry'nin bu akşamki ikinci golünü atmasını sağladı: 3-1. City pes etmedi ve Erling Haaland ile hemen cevap verdi. City'nin forveti, Mateo Kovacic'in muhteşem derin pasıyla kaleciyi çalımladı ve topu çelmeyle güzel bir şekilde ağlara gönderdi: 3-2.

City, maçın son dakikalarında baskıyı artırmaya çalıştı ancak pek fazla fırsat yaratamadı. Ancak uzatmaların sonlarında muhteşem bir final sahnesi yaşandı. 97. dakikada Doku, ceza sahasının sol ucunda topu aldı. Belçikalı oyuncu içeriye doğru dripling yaptı ve uzak köşeye müthiş bir vuruşla skoru 3-3'e getirdi.