2025 Afrika Uluslar Kupası finali krizinin yankıları, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Senegal lehine karar verip şampiyonluğu onaylamasına rağmen dinmedi. Senegal Futbol Federasyonu, son saatlerde başkanı Abdoulaye Fall'a yöneltilen suçlamalar nedeniyle yargı yoluna başvuracağını açıkladı.

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Spor Tahkim Mahkemesi bugün, salı günü Senegal Futbol Federasyonu'nun itirazını kabul ederek Senegal'i turnuva finalini kaybetmiş sayan Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu kararını bozdu. Mahkeme böylece Disiplin Kurulu'nun kararını yeniden yürürlüğe koydu ve Senegal'in maçı 1-0 kazandığını teyit etti.

Ancak yargı kararı krizin tüm perdelerini kapatmadı. Senegal Futbol Federasyonu'nun avukatlarından Patrick Kabou, federasyon başkanını hedef alan açıklamalar ve suçlamalar nedeniyle yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı'na suçlamalar

Kabou, sosyal medya hesaplarından yaptığı ve Senegal merkezli “SeneNews” sitesinin aktardığı açıklamada, müvekkilinin “karalayıcı açıklamalar” olarak nitelendirdiği ifadelere maruz kaldığını söyledi. Söz konusu açıklamalar, Abdoulaye Fall ile Spor Tahkim Mahkemesi'nde Afrika Uluslar Kupası finali davasına bakmakla görevli yargıçlardan biri arasında gerçekleştiği iddia edilen bir telefon görüşmesine dayanıyordu.

Avukat şöyle konuştu: “Bu büyük yargı zaferiyle eş zamanlı olarak, müvekkilimiz Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall ile Spor Tahkim Mahkemesi hakemlerinden biri arasında gerçekleşmemiş bir telefon görüşmesine dair karalayıcı açıklamalar yapıldı ve bazı kişilerce yayıldı.”

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Kabou, bürosunun bu açıklamaları yapanların delillerini yetkili yargı makamlarına sunmalarına “yardımcı olmak” için gerekli adımları atma yetkisi aldığını da sözlerine ekledi.

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Salı günü birçok haber sitesi, Abdoulaye Fall ile Senegal ve Fas arasındaki anlaşmazlığı inceleyen üç kişilik hakem heyetinin üyelerinden Ulrich Haas arasında gerçekleştiği iddia edilen bir telefon görüşmesine ilişkin haberler yayımlamıştı.

Spor gazetecisi Romain Molina da “Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall ile Spor Tahkim Mahkemesi'nin üç hakeminden biri olan Ulrich Haas arasında pazar günü gerçekten de birkaç dakika süren bir görüşme yapıldı” ifadelerini kullandı.

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Radio Mars'ın kaynaklarına göre Fas, bu dosyada “son derece endişe verici durum” olarak nitelendirdiği meseleyi görmezden gelmeye niyetli değil ve son ana kadar tüm yasal haklarının arkasında durmaya kararlı.

Senegal Futbol Federasyonu yalanladı, Fas harekete geçti

Öte yandan Senegal Futbol Federasyonu böyle bir görüşmenin yapıldığını kesin bir dille yalanladı. Fas tarafı ise “olay” olarak nitelendirdiği durumu Spor Tahkim Mahkemesi'ne bildirdi ve yasal işlem başlatma hakkını saklı tuttu.

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Fas tarafı resmi bildiriminde bu temasa ilişkin sorularını ve büyük şaşkınlığını dile getirdi. Mevcut yasal itiraz yollarına başvurma hakkını tamamen saklı tuttuğunu vurgulayan Fas tarafı, sürecin dürüstlüğünü zedeleyebilecek ya da kararın adaletine gölge düşürebilecek hiçbir işlemi kabul etmeyeceğini belirtti.

Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararının ardından Fas Kraliyet Futbol Federasyonu da karara itiraz etme niyetinde olduğunu açıkladı ve “gerekli tüm yasal adımları” atmaya hazır olduğunu vurguladı.