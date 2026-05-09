Şampiyonluk maçı tamamen çığırından çıktı: Taraftarlar rakip takımın taraftarlarına toplu halde saldırdı

Slavia Prag ile Sparta Prag arasındaki şehir derbisi Cumartesi akşamı tamamen kontrolden çıktı. Uzatma dakikalarında ev sahibi takımın taraftarları Fortuna Arena'nın sahasına akın etti ve ardından Sparta'nın deplasman tribününe havai fişekler atıldı. Maç sonunda tamamlanamadı.

Kaos, maçın 97. dakikasında çıktı. Slavia'nın sert çekirdek taraftarları, saatte birkaç dakika kalmışken meşaleler ve diğer havai fişeklerle sahaya koştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, taraftarların daha sonra Sparta taraftarlarına havai fişek attığı görülüyor.

Dikkat çekici bir şekilde, o anda Slavia 3-2 öndeydi ve kulüp, tarihindeki on dördüncü şampiyonluğa doğru hızla ilerliyor gibi görünüyordu. Takım, derbi öncesinde eski Feyenoord teknik direktörü Brian Priske'nin takımı olan rakibi Sparta'ya karşı zaten büyük bir avantaj sahibiydi ve galibiyetle Çek Cumhuriyeti şampiyonu olacaktı.

Slavia taraftarları büyük bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor gibi görünüyordu, ancak bu sırada çizgiyi aştılar. Sahaya akın ederek rakip taraftarlara havai fişek atmaları, gergin derbinin son dakikalarında durumu tamamen tırmandırdı.

Olayların ardından maçın devam etmemesi kararı alındı. Şimdi olayları değerlendirmek Çek Futbol Federasyonu'na düşüyor. Slavia'nın bu olaylar nedeniyle ağır bir ceza alması bekleniyor.

Sparta tarafı, maçın bitiminden kısa bir süre sonra sosyal medya üzerinden ilk tepkisini verdi. Kulüp, Instagram ve X'te "Sparta Prag'ın tüm takımı, güvenlik sorunları nedeniyle Slavia Prag'ın stadyumunu terk etti" diye yazdı.







