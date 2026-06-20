"Şampiyonluk kehaneti"... Garip bir tesadüf, Fas'ı Dünya Kupası şampiyonluğuna doğru yola çıkarıyor

Fas milli takımı, son iki Dünya Kupası şampiyonunun da yer aldığı 3. gruba düşmesinin ardından, kendisini 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu hayaline götürebilecek tuhaf bir tarihsel tesadüfün ortasında buluyor.

"Al-Arabi Al-Jadid" sitesine göre, 3. grup artık "şampiyonluk kehaneti" olarak anılıyor; zira son iki Dünya Kupası'nın şampiyonu arka arkaya bu gruptan çıkmış ve bu durum, Atlas Aslanları'nın eşi benzeri görülmemiş tarihi bir başarıya imza atmasının önünü açıyor.

2018 Rusya Dünya Kupası’nda Fransa, 7 puanla 3. Grubu lider olarak tamamlamış ve finalde Hırvatistan’ı 4-2 yenerek tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanmıştı.

Aynı tesadüf, 2022 Katar Dünya Kupası’nda da tekrarlandı; Arjantin, Suudi Arabistan’a yenilerek hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapmasına rağmen 3. Grubu lider olarak tamamlayarak yoluna devam etti ve finalde penaltı atışlarında Fransa’yı mağlup ederek üçüncü şampiyonluğunu kazandı.

Bugün ise 2026 Dünya Kupası’nın 3. Grubu’nda Brezilya, Fas, Haiti (resmi olarak elendi) ve İskoçya olmak üzere 4 takım mücadele ediyor; ancak şampiyonluk yarışı asıl olarak “Seleção” ile “Atlas Kaplanları” arasında geçecek gibi görünüyor.

Brezilya, Carlo Ancelotti'nin liderliğinde ve yıldızlarla dolu kadrosuyla en güçlü favori olmaya devam etse de, Fas, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek bu aşamaya ulaşan ilk Arap ve Afrika takımı olma başarısıyla güçlü kozlara sahip.

Bu ilginç tesadüf, Fas’a tarih yazmak için altın bir fırsat sunuyor; özellikle de takımın olağanüstü bir oyuncu nesline ve turnuvanın ilerleyen aşamalarında mücadele deneyimine sahip olması, ilk şampiyonluk hayalini imkansız olmaktan çıkarıyor.

Peki Fas, “3. Grubun Kehaneti” serisini tamamlayarak Dünya Kupası’nı kazanarak Afrika ve Arap dünyası için ilk mucizeyi gerçekleştirebilecek mi?