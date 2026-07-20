Şampiyonluk kaybı trajediye dönüştü… Arjantin’de 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı

Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu kaçırmasının yarattığı yankılar, sadece futbol sahası içindeki hayal kırıklığıyla sınırlı kalmadı, aynı zamanda ülkenin dört bir yanındaki sokaklara ve meydanlara da yayıldı. Oyunculara veda etmek için sokağa çıkan taraftarların toplandığı yerlerde trajik olaylar yaşandı; bu olaylarda ölüler ve onlarca yaralı oldu, ayrıca başkent Buenos Aires’te güvenlik güçleriyle çatışmalar çıktı.

İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, ABD'nin New Jersey eyaletindeki "MetLife" Stadyumu'nda oynanan Dünya Kupası finalinde milli takımın İspanya'ya 1-0 yenilmesinin ardından Arjantin'de yaşanan toplanmalarda meydana gelen ayrı olaylarda üç kişi hayatını kaybetti.

Yenilginin acısına rağmen, on binlerce Arjantinli, milli takımlarına destek vermek ve turnuva boyunca sergiledikleri performansı övmek için çeşitli şehirlerde sokaklara döküldü; ancak kutlamalar bazı bölgelerde trajedilere ve talihsiz olaylara dönüştü.

Santa Fe eyaletine bağlı Rosario şehrinde, 45 yaşındaki bir kadın, kutlama konvoyu sırasında bindiği bir kamyonetin kasasından düşerek hayatını kaybetti.

Haberlere göre, Erika Silvana M. olarak kimliği tespit edilen kurban, yola düşerek kafasından ağır yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Newquay şehrinde ise, geçit töreninin bitiminden sonra taraftarların toplandığı bir alanda havai fişeklerin aniden patlaması sonucu bir erkek hayatını kaybetti, üç kişi ise ağır yaralandı.

Yerel polis, havai fişeklerin bir grup insanın yakınında patladığını bildirdi; yaralılar tedavi için bir hastaneye kaldırılırken, yetkililer olayın ayrıntılarını ve nedenlerini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Başkent Buenos Aires’te ise 67 yaşındaki bir adam, televizyondan Arjantin ile İspanya arasındaki final maçını izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Acil durum ekipleri bir dizi başka tıbbi vakaya da müdahale etti. Başkentin Caballito semtinde 88 yaşındaki bir adam kardiyopulmoner kriz geçirdi; sağlık görevlileri, hastayı bir hastaneye nakletmeden önce kalp masajı yaparak hayata döndürmeyi başardı. Ayrıca, nefes almada zorluk çeken 72 yaşındaki bir başka adam da başka bir hastaneye nakledildi.

Yetkililere göre, Arjantin milli takımının turnuvada ikinci olması sonrasında düzenlenen kutlamalar sırasında yaklaşık 20 kişi yaralandı.

Yaralananlar arasında, “9 de Julio” Caddesi yakınlarında yaklaşık dört metre yükseklikten düşen ve bu nedenle ayağında kırık ve çıkık meydana gelen 47 yaşındaki bir adam da bulunuyordu.

Acil Tıbbi Yardım Sistemi (SAME) yetkilileri, final maçını izlemek için kurulan dev ekranların çevresinde yaşanan izdiham sonucu hafif yaralanmalar geçiren bir dizi kişiye de tedavi uyguladıklarını, ayrıca alkol zehirlenmesi geçiren iki gence de müdahale ettiklerini belirtti.

Güvenlik açısından ise, final maçını kaybettikten sonra milli takıma desteklerini göstermek üzere şehrin obeliskinin yakınında toplanan taraftarların neden olduğu olaylar sırasında, güvenlik güçleri Buenos Aires'te en az 12 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin kalabalığı dağıtmak için müdahalesi, güvenlik güçlerine şişe ve diğer nesneler fırlatan taraftar gruplarıyla çatışmalara yol açtı; polis ise durumu kontrol altına almak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.