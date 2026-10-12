Singapur yarışına ilişkin basın yorumları:

Formula 1: Basın yorumları - İTALYA

Gazzetta dello Sport: "Şampiyonluk maç puanı Kimi'de: Antonelli, zorlu bir hafta sonunun fiziksel ve teknik güçlüklerine büyük bir mücadele ruhuyla karşı koyuyor. Genç emektar, bu durumun da üstesinden neredeyse kusursuz biçimde geliyor ve çoktan hak ettiği, kendisi için tarihi bir zafer olacak ilk Formula 1 dünya şampiyonluğunun peşinden gidiyor."

Corriere dello Sport: "Verstappen ve Red Bull gerçek bir başyapıta imza atıyor: Başarıları, hem bu dünya şampiyonasının belirleyici son bölümü hem de gelecek sezon açısından Antonelli'ye bir uyarı niteliğinde. Antonelli ise olağanüstü yeteneğini ve zor koşullarda bile elinden gelenin en iyisini ortaya koyma konusundaki ender becerisini kanıtlıyor."

Tuttosport: "Verstappen gerçekten eşsiz: Sepang'daki gösterinin ardından şimdi de Singapur'da bir başka görkemli performans sergiliyor. Yarışa başlangıcı kelimenin tam anlamıyla ustalık eseri. Alkışı yalnızca pilot değil, yıldız pilotunun üstün performansları sayesinde yeniden başarı yoluna giren tüm takım da hak ediyor. Kalan Grand Prix'lerde bizi daha pek çok sürpriz bekliyor olabilir."

La Repubblica: "Antonelli Amerikan rüyasını yaşıyor. Daha Austin'de ilk dünya şampiyonluğuna uzanabilir. Büyük hayalini gerçekleştirmek istiyorsa bu belirleyici aşamada artık hata yapamayacağını bilecek olgunluğa sahip. Teksas'a doğru, Kovboy Kimi!"

La Stampa: "İyi günde de kötü günde de Antonelli podyuma çıkmayı sürdürüyor ve dünya şampiyonluğu artık bir adım ötede. Verstappen ise zirvede bir form sergiliyor ve artık Kimi'ye ciddi biçimde meydan okuyabilir. Bunun için gereken potansiyele kuşkusuz sahip, ancak Antonelli'yi ciddi anlamda zorlaması için artık çok geç olabilir. İkili arasındaki asıl mücadele muhtemelen gelecek yıl alevlenecek."

Il Messaggero: "Verstappen bu olağanüstü hafta sonunda bütün hünerlerini ortaya koyuyor. Hollandalı geri döndü! Red Bull yeniden rekabet gücüne kavuştu, Verstappen de sıra dışı bir pilot olduğunu bir kez daha doğruladı: Çok az hata yapan ve her fırsatı değerlendirmeyi bilen bir şampiyon. Etkileyici performansıyla yeniden üst sıralara yükseliyor ve dünya şampiyonluğu mücadelesinde Antonelli üzerindeki baskıyı giderek artırıyor."

Getty Images

Formula 1: Basın yorumları - İNGİLTERE

The Guardian: "Max Verstappen, doğru araca sahip olduğunda ne kadar üstün olabileceğini etkileyici biçimde gösterdi; Singapur Grand Prix'sinde yenilmezdi. Ancak Red Bull'un ona bu aracı sunması neredeyse bütün sezonu aldı ve şampiyonluk artık Hollandalı için ulaşılmaz durumda. Marina Bay pistinde onun arkasında kalan dünya şampiyonluğunun en güçlü adayı Kimi Antonelli ise şampiyonluğa yalnızca bir yarış uzaklıkta olmak için gerekeni yaptı."

The Telegraph: "Max Verstappen geri döndü ve Mercedes şimdiden endişeleniyor."

Daily Mail: "Kimi Antonelli, 20 yaşında dünya şampiyonluğunun en güçlü adayı ve kimse ona yaklaşamıyor bile. Her şey karara bağlandı; diğerleri motorlarını şimdiden kapatabilir."

Formula 1: Basın yorumları - HOLLANDA ve FRANSA

De Telegraaf: "Max Verstappen, Formula 1'de harika bir dönem geçiriyor."

L'Equipe: "Sonunda başardı! Üç ikinciliğin de bulunduğu dokuz başarısız denemenin ardından Max Verstappen, galibiyet listesinde eksik kalan az sayıdaki pistten biri olan Singapur'da nihayet kazandı. Üstelik Hollandalı, bunu başarmak için fazla zorlanmak zorunda bile kalmadı."

Formula 1: Basın yorumları - AVUSTURYA

Kronen Zeitung: "Dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, Singapur'daki Formula 1 hafta sonunda tam bir zafer elde etti."

OE24: "Dünya şampiyonluğu için maç puanı Kimi Antonelli'de. Yarışın galibi Max Verstappen'in yanı sıra Antonelli de Singapur hafta sonunun en büyük kazananları arasındaydı."







