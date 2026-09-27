Yeni Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi Hernandez tarafından 25 yaşındaki bek oyuncusu, Hollanda'nın pazar akşamı (18.00) Sırbistan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı için kadrodan çıkarıldı. Bu durum, Hollanda Futbol Federasyonu'nun UEFA'ya sunduğu resmi kadro listesinde yer aldı.

Frimpong, geçen perşembe Almanya Milli Takımı ile oynanan karşılaşmada da (1-1) süre almamıştı. Sağ bek, Hollanda kadrosunda yer almasına rağmen 90 dakikanın tamamını yedek kulübesinde geçirdi. Sırbistan karşısında ise bu kez 23 kişilik kadroya dahi giremedi.

Frimpong için kadro dışı kalmak, yaklaşık bir yıldır süren sportif krizdeki bir sonraki acı dip nokta oldu. Bayer 04 Leverkusen ile 2024'te Bundesliga şampiyonluğu ve Almanya Kupası'ndan oluşan dubleyi kazandıktan sonra, 2025 yazında FC Liverpool, çok süratli sağ bekin hizmetlerini kadrosuna kattı. Reds, bu transfer için Bundesliga ekibine 40 milyon euro ödedi.

Onu özellikle isteyen ve Anfield Road'a getiren eski Reds teknik direktörü Arne Slot'un yönetiminde, Frimpong'a dörtlü savunmanın sağında bir yer garanti gibi görünüyordu. Ancak önce, geçmeyen uyluk problemleri onu yavaşlattı. Premier League'deki ilk 16 haftanın 10'unda sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Bu nedenle yıl sonuna kadar 27 olası resmi maçta yalnızca 11 kez sahaya çıktı ve bir gol, bir asist üretti.

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Jeremie Frimpong ilk Liverpool sezonunda kaç gole katkı yaptı?

Yeni yılda sakatlığını atlattıktan sonra nihayet daha sık forma şansı bulduğunda ise nadiren ikna edici olabildi. Slot'un dörtlü savunmasında, Leverkusen'de üçlü savunmanın sağ kanat beki olarak görev yapan Hollandalı oyuncu, savunma ve pozisyon alma oyununda sık sık bariz zaaflar gösterdi. Hücumda da beklenen etkiyi yaratamadı. Sezon sonunda 35 maçta yalnızca iki gol ve iki asistlik zayıf bir katkı verebildi.

Ekim ayında, Frimpong uyluk problemleri nedeniyle uzun süreli bir sakatlık yaşamadan hemen önce, eski Reds futbolcusu Don Hutchison bu yüzden şöyle demişti: "Bu sezon şu ana kadar izleyebildiğim her Liverpool maçını izledim. Ve bazılarında, örneğin Southampton'a karşı oynanan maçta (Eylül sonundaki EFL Cup'ta 2-1, editör notu) topu sürekli kaybetti. Basit paslar alakasız yerlere gitti ve özgüveni giderek daha fazla kayboluyor."

Hutchison o dönemde de LFC Teknik Direktörü Slot'a Hollandalı oyuncudan vazgeçmesini ve bunun yerine alternatiflere yönelmesini önermişti. "Ben (Conor) Bradley'i ilk 11'de başlatırdım, kesinlikle. Frimpong mevcut performansıyla ilk 11'in yakınından bile geçmiyor" dedi.

Jeremie Frimpong neden Hollanda ile 2026 Dünya Kupası'nı kaçırdı?

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Frimpong, Liverpool'daki kötü sezonunun faturasını geçen yaz Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosuna giremeyerek ödedi. Bunun yerine ABD, Kanada ve Meksika'daki turnuva için eski Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Jurrien Timber'e (FC Arsenal) ve Denzel Dumfries'e (Real Madrid) güvendi.

Kulüp düzeyinde de işler hâlâ tam anlamıyla yoluna girmiş değil. Sezonun başında yeni Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola tarafından sağ bekte öncelikli tercih olarak kullanılan Frimpong, artık orada esas mevkisi stoper olan yeni transfer Ronald Araujo'nun gerisinde kaldı.

Ortadaki çıplak rakamlar Iraola'yı doğruluyor. Frimpong'un ilk 11'de başladığı dört maçta Liverpool kalesinde altı gol görürken, Araujo'nun ilk 11'de yer aldığı üç karşılaşmada ise henüz tek bir gol bile yemedi. Eski İngiltere milli oyuncusu Danny Murphy'nin de kısa süre önce eleştirdiği konu buydu.

Murphy, talkSport'ta yaptığı açıklamada, Frimpong'un yanı sıra soldaki muadili Milos Kerkez'i de kastederek "beklerin" FC Liverpool'un beklentileri için "yeterince iyi olmadığını" söyledi. "Daha iyi de olmuyorlar, bu onlarda yok. Çok çalışıyorlar ama ortalarının seviyesi ve son üçüncü bölgedeki karar alma becerileri zayıf."