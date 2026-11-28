Arteta'nın odağında kupayı sahada kazanmak var
Manchester City, 2018'e kadar uzanan dokuz yıllık dönemde Premier Lig'in finansal kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu bulunmasının gölgesinde Kuzey Londra'ya geliyor. Kulüp, büyük bir puan silme cezasından ligden ihraca veya rekor düzeyde para cezasına kadar çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya. Arsenal'in şampiyonluğu puan silme cezası sayesinde değil, sahada kazanmayı hedefleyip hedeflemediği sorulduğunda Arteta'nın yanıtı netti.
City maçı öncesinde Arteta, “Enerjimizi ve dikkatimizi vermemiz gereken tek şey bu. Başka bir şey yok,” dedi.
“Umarım” büyük maçın önüne “geçmez”
City suçsuz olduğunu savunurken itirazın gelecek ay görüşülmesi planlanıyor. Bahis şirketleri ve gözlemciler, saha dışındaki belirsizliğin şampiyonluk yarışını nasıl etkilediğini sorguluyor. Arteta, sürecin henüz sonuçlanmadığını kabul etti ancak odağın futbolun kendisinde olmasını istiyor.
Arteta, “Umarım önüne geçmez. Çünkü süreç hâlâ devam ediyor, sonuçlanmadı ve ne olacağını bilmiyoruz,” diye açıkladı. “Dolayısıyla hayır, şu anda bu seviyede olan iki takım ve sahadaki kaliteli oyuncular düşünüldüğünde, bunun çok büyük ve keyifle izlenecek bir maç olduğunu düşünüyorum.”
Arsenal dokuz puanlık farkı hedeflerken iç saha maçları kilit önemde
Arsenal, üçüncü sıradaki City'nin altı puan önünde lider durumda ve evinde kazanırsa farkı dokuz puana çıkarabilir. Arteta, kasım ayında bile Emirates Stadyumu'nda rakiplerini yenmenin büyük önem taşıdığını belirtti.
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“Büyük takımlarla evimizde oynadığımız maçlar, şampiyonluk yarışında kritik hâle geliyor. Fark yaratmak için bu iç saha maçlarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz,” dedi. “Rakiplerin ne yapacağını kontrol edemeyiz; yalnızca sahaya en iyi hâlimizle çıkmalıyız.”
Gelecek ayki itiraz duruşması öncesinde kritik mücadele
City'nin gelecek ayki itirazı Premier Lig puan tablosundaki genel görünümü değiştirebilecek olsa da Arteta'nın öncelikli hedefi, Arsenal'in evindeki ivmesini korumak.
Pazar günü alınacak bir galibiyet, son şampiyonlara yoğun kış fikstürüne girerken kontrolü tamamen ele alma fırsatı verecek.