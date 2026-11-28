Mikel Arteta, Arsenal'in Manchester City'nin finansal kuralları 114 kez ihlal etmesi nedeniyle alabileceği bir cezaya bel bağlamak yerine Premier Lig şampiyonluğunu sahada kazanmaya odaklanması gerektiğini vurguladı. Suçlu bulunmasına ilişkin kararlara yapılacak itirazın gelecek ay görüşülmesi beklenirken Arsenal teknik direktörü, saha dışındaki tartışmaların pazar günkü maçın önüne geçmemesini umuyor.

Reklam

Arteta'nın odağında kupayı sahada kazanmak var

Manchester City, 2018'e kadar uzanan dokuz yıllık dönemde Premier Lig'in finansal kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu bulunmasının gölgesinde Kuzey Londra'ya geliyor. Kulüp, büyük bir puan silme cezasından ligden ihraca veya rekor düzeyde para cezasına kadar çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya. Arsenal'in şampiyonluğu puan silme cezası sayesinde değil, sahada kazanmayı hedefleyip hedeflemediği sorulduğunda Arteta'nın yanıtı netti.

City maçı öncesinde Arteta, “Enerjimizi ve dikkatimizi vermemiz gereken tek şey bu. Başka bir şey yok,” dedi.

“Umarım” büyük maçın önüne “geçmez”

City suçsuz olduğunu savunurken itirazın gelecek ay görüşülmesi planlanıyor. Bahis şirketleri ve gözlemciler, saha dışındaki belirsizliğin şampiyonluk yarışını nasıl etkilediğini sorguluyor. Arteta, sürecin henüz sonuçlanmadığını kabul etti ancak odağın futbolun kendisinde olmasını istiyor.

Arteta, “Umarım önüne geçmez. Çünkü süreç hâlâ devam ediyor, sonuçlanmadı ve ne olacağını bilmiyoruz,” diye açıkladı. “Dolayısıyla hayır, şu anda bu seviyede olan iki takım ve sahadaki kaliteli oyuncular düşünüldüğünde, bunun çok büyük ve keyifle izlenecek bir maç olduğunu düşünüyorum.”

Reklam Reklam

Arsenal dokuz puanlık farkı hedeflerken iç saha maçları kilit önemde

Arsenal, üçüncü sıradaki City'nin altı puan önünde lider durumda ve evinde kazanırsa farkı dokuz puana çıkarabilir. Arteta, kasım ayında bile Emirates Stadyumu'nda rakiplerini yenmenin büyük önem taşıdığını belirtti.

Related Topics

“Büyük takımlarla evimizde oynadığımız maçlar, şampiyonluk yarışında kritik hâle geliyor. Fark yaratmak için bu iç saha maçlarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz,” dedi. “Rakiplerin ne yapacağını kontrol edemeyiz; yalnızca sahaya en iyi hâlimizle çıkmalıyız.”

Gelecek ayki itiraz duruşması öncesinde kritik mücadele

City'nin gelecek ayki itirazı Premier Lig puan tablosundaki genel görünümü değiştirebilecek olsa da Arteta'nın öncelikli hedefi, Arsenal'in evindeki ivmesini korumak.

Reklam

Pazar günü alınacak bir galibiyet, son şampiyonlara yoğun kış fikstürüne girerken kontrolü tamamen ele alma fırsatı verecek.