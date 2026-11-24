Bugün (Salı) yayımlanan bir habere göre Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuyla ilgili kararı, Fas'ı yalnızca bu başarıdan mahrum bırakmakla kalmadı, etkileri bunun da ötesine uzandı.

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Sekiz aydan uzun süren bekleyiş, spekülasyonlar ve çelişkili açıklamaların yanı sıra Ekim ayı başında İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan duruşmanın ardından, Spor Tahkim Mahkemesi bugün (Salı) kararını açıklayarak 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili uzun süren anlaşmazlık dönemine son verdi ve Senegal'e beklediği kararı verirken Fas'ın şampiyonluğunu elinden aldı.

Yönetmelikler, Spor Tahkim Mahkemesi kararlarına karşı ülkenin en yüksek yargı mercii olan İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi'ne itiraz edilmesine olanak tanıyor.

Karar, tarihindeki ikinci yıldızdan mahrum kalan Fas için ağır bir darbe; ancak kararın başka bir boyutu da var.

“Foot Mercato” sitesinin haberine göre Fas, Spor Tahkim Mahkemesi'nin 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili kararının ardından yüklü masraflara katlanmak zorunda kalacak.

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Senegal şampiyonluğunu resmen geri alırken Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, Senegal Futbol Federasyonu'nun başlattığı tahkim sürecinin masraflarının bir kısmını karşılamakla yükümlü olacak.

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Bugün açıklanan kararın altıncı maddesine göre, Spor Tahkim Mahkemesi sekreteryası tarafından daha sonra belirlenecek bu masraflar iki kurum arasında paylaştırılacak.

Fas Futbol Federasyonu masrafların üçte ikisini üstlenecek, Afrika Futbol Konfederasyonu ise kalan üçte birini karşılayacak. Dolayısıyla faturanın kesin tutarı Fas federasyonu tarafından henüz bilinmiyor.

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2025 Afrika Uluslar Kupası finalindeki krizin ayrıntıları

Kriz, maçın normal süresinin son dakikalarına dayanıyor. Skor 0-0'ken hakem Fas lehine penaltı verdi ve bu karar Senegalli oyuncuları ve teknik direktörleri Pape Thiaw'u öfkelendirdi.

Senegal Milli Takımı'ndan bazı oyuncular protesto amacıyla sahayı terk ederek soyunma odasına gitti. Bu durum maçın yaklaşık 10 dakika durmasına neden oldu; ardından Sadio Mane devreye girerek takım arkadaşlarını ve teknik direktörünü geri dönüp maçı tamamlamaya ikna etti.

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Oyun yeniden başladığında Fas, şampiyonluğu garantilemek için altın bir fırsat yakaladı; ancak Brahim Diaz Panenka vuruşuyla kullandığı penaltıyı kaçırdı ve top rahatça kaleci Edouard Mendy'nin kucağına gitti.

Maç uzatmalara gitti ve Pape Gueye bu bölümde Senegal'in galibiyet golünü atarak ülkesine tarihindeki ikinci şampiyonluğu kazandırdı. Bu sonuç, milli takımlarının kendi topraklarında şampiyon olmasını bekleyen Faslı taraftarları şoke etti.

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Olaylar son düdükle de bitmedi. Bazı Faslı gazeteciler ile oyuncuları soyunma odasına geri çekme kararı nedeniyle eleştirilen Senegal teknik direktörü Pape Thiaw arasında gerginlik ve tartışmalar yaşandı.

Thiaw'un maç sonu basın toplantısı iptal edildi, teknik direktör ertesi gün özür diledi. Afrika Futbol Konfederasyonu ise finalde yaşanan olaylar nedeniyle kendisine beş maç men cezası verdi.

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Maçtan iki ay sonra Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu, turnuva yönetmeliğinin 84. maddesine dayanarak Senegal'i çekilmiş saydı ve Fas'ı 3-0 hükmen galip ilan etti.