Bugün, salı sabahı, Ballon d'Or ödülleri kapsamında dünyanın en iyi kalecisine verilen "Yashin" ödülünün 2026 yılına ait yeni sürümü için aday listesi açıklandı. Listede, İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın adı üç yıldır ilk kez yer almadı.

10 kaleciyi kapsayan bu prestijli ödülün nihai aday listesinde, bu yıl ne İtalyan kalecilere ne de İtalya Ligi'nde forma giyen oyunculara yer verildi.

On kişilik aday listesinde şu isimler yer aldı: Faslı Yassine Bounou (Hilal), Belçikalı Thibaut Courtois (Real Madrid), İspanyol Joan García (Barcelona), İsviçreli Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Arjantinli Emiliano Martínez (Aston Villa ve Chelsea), Senegalli Édouard Mendy (Al-Ahli), İspanyol David Raya (Arsenal), Rus Matvey Safonov (Paris Saint-Germain), İspanyol Unai Simón (Athletic Bilbao) ve Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha (Colo-Colo ve Chaves).

Konuları ve haberleri daha ayrıntılı bir şekilde Kooora forumlarında tartışabilirsiniz

Donnarumma, 2024-2025 sezonunun sonunda Paris Saint-Germain'i tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasına taşımasına katkıda bulunmasının ardından, 2025 yılına ait son sürümde Yashin ödülünün sahibiydi.

İtalya Milli Takımı'nın kaptanı, ödülü iki kez (2021 ve 2025 yıllarında) kazanmayı başaran yalnızca iki kaleciden biri olarak kabul ediliyor; diğeri ise ödüle 2023 ve 2024 yıllarında layık görülen Arjantinli Emiliano Martínez.

Donnarumma'nın aday listesinde yer almaması, 2025 yazında Paris Saint-Germain'den Manchester City'ye transfer olmasının ardından geldi. City ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan kaleci, bu maçlarda 41 gol yedi ve 18 maçta kalesini gole kapattı; iki müsabakanın hiçbirinde forma giymemesine rağmen hem FA Cup hem de Lig Kupası şampiyonluğuna ulaştı.