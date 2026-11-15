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Suudi gazeteci Falah Al-Qahtani'nin Okaz gazetesindeki haberine göre Al-Nassr, sezon sonunda Sadio Mane ile bonservis bedeli almadan yollarını ayıracak. Kulüp, Cristiano Ronaldo ve Joao Felix'i de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Habere göre başkent kulübünün yönetimi, hücum oyuncusunun sözleşmesini uzatmayacak. Sözleşmesi 2027'de sona ereceği için Mane, kış transfer döneminde başka kulüplerle görüşebilecek ve yazın bonservis bedeli ödenmeden gerçekleşecek bir transfer için ön sözleşme imzalayabilecek.

Sportif açıdan bu karar sürpriz niteliğinde. 2023 yazında Bayern Münih'ten Riyad'a transfer olan Senegalli oyuncu, hücum hattının vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Mane, yaklaşık üç buçuk yılda Al-Nassr formasıyla çıktığı 144 resmî maçta 54 gol atıp 43 golün hazırlayıcısı oldu. En büyük sportif başarısını ise geçen sezon, kulübün yedi yıllık şampiyonluk hasretine son veren şampiyonlukla yaşadı.

Ancak Mane'nin ayrılığı, kadrodaki değişimin yalnızca başlangıcı olabilir. Ronaldo ve Felix'in sezon sonrasındaki geleceği de belirsiz. Ronaldo'nun sözleşmesi de sona eriyor. Birbiriyle örtüşen medya haberlerine göre forvetin, kariyerindeki 1.000 gol hedefine ulaştığında futbolu bırakması gündemde. Hücum oyuncusu şu anda 985 golde.

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Sadio Mane'nin ardından Joao Felix de Al-Nassr'dan ayrılacak mı?

Felix'in sözleşmesinde de benzer bir durum var: Onun kontratı da 2027'de sona eriyor. Kooora portalının haberine göre CEO Ahmed Al-Sultan liderliğindeki kulüp yönetimi, oyuncunun bonservis bedeli ödenmeden ya da düşük bir bedelle ayrılmasını önlemek için yoğun biçimde çözüm arıyor. Felix'in menajeri Jorge Mendes'in ise Portekizli oyuncunun Barcelona'ya dönüşünü ayarlamaya çalıştığı belirtiliyor.

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Al-Nassr'ın, Felix'in onayına ihtiyaç duymadan sözleşmesini tek taraflı olarak iki sezon daha, 2029 yazına kadar uzatma seçeneği bulunuyor. Ancak bu maddenin devreye sokulması önemli mali koşullara bağlı. İddialara göre kulübün Chelsea'ye 20 milyon euro ödemesi ve oyuncunun yıllık maaşını 10 milyon eurodan 12,5 milyon euroya çıkarması gerekiyor.