Şampiyonluğa doğru umut verici gelişme… Mbappé ve Dembélé’nin ikilisi, Rivaldo ve “Fenomen”in tahtını tehdit ediyor

Bu yılki turnuvada, Dünya Kupası tarihinin en güçlü ikililerinden biri olan Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé’nin Fransa milli takımındaki muhteşem ortaklığı izleniyor.

İkili, dün Perşembe günü Fas'ı 2-0 mağlup ederek Fransa'yı üst üste üçüncü kez yarı finale taşımayı başardı. Mbappé 60. dakikada skoru açarken, Dembélé sadece 6 dakika sonra ikinci golü attı.

Futbol istatistik ağı "Opta", Fransa'nın 2002 yılında Brezilya milli takımında Ronaldo Nazário "Fenomen" ve Rivaldo'nun başardığından bu yana, tek bir Dünya Kupası turnuvasında 5 veya daha fazla gol atan iki oyuncuya sahip ilk milli takım olduğunu belirtti.

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Bu başarı, Dünya Kupası şampiyonluğunu geri kazanma yolunda Fransız milli takımı için müjdeli bir haber niteliğinde; zira o dönemde "Seleção", Almanya'yı mağlup ederek turnuvayı kazanmıştı.

Ronaldo söz konusu turnuvada 8 gol atarak turnuvanın gol kralı olurken, Rivaldo ise 5 gol attı; ikili unutulmaz bir ortaklık kurmayı başardı.

Mbappé ve Dembélé de aynı başarıyı tekrarlamayı başardılar; ilki 8 gol atarak Arjantinli Lionel Messi ile birlikte bu turnuvanın gol krallığı sıralamasında zirveyi paylaşıyor, ikincisi ise 5 gol attı.

Bu ikili, “Fenomen” ve Rivaldo’nun adına kayıtlı tarihi rekoru kırabilir; zira yarı finalde İspanya ile Belçika arasındaki maçın galibi ile karşılaşacaklar ve finale kalmaları halinde bir maç daha oynama ihtimalleri bulunuyor.