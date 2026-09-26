Şampiyonlar mücadelesini garantiledikten sonra: Barcelona'da 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma konusunda büyük iyimserlik

Yenilenmiş haliyle "Camp Nou" stadı artık yalnızca teknik direktör Hansi Flick'in takımının zaferlerinin kaynağı ve Barcelona kulübü için hayati bir ekonomik gelir kalemi olmaktan çıktı; Katalan devini güçlü bir şekilde dünya futbol haritasının ön saflarına yeniden taşıyan bir sembole dönüştü.

Bu ayın ortasında 2029 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak üzere resmen seçilmesinin ardından, stadın ayrıca İspanya, Portekiz ve Fas'ın ortak organizasyonuyla düzenlenecek 2030 Dünya Kupası final maçına da ev sahipliği yapma ihtimaline dair tüm Katalan çevrelerinde bir iyimserlik ve rahatlama hâli hâkim.

Katalan kurumları ve Barcelona kulübü, ilgili kuruluşların uzun süredir hazırladığı hazırlık ve yapısal planlara güvenerek bu dosyayı büyük bir heyecanla destekliyor. Stadın Şampiyonlar Ligi finaline seçilmesi iyimserliği artırmış olsa da, rekabet en güçlü ve en öne çıkan aday olan Fas'ın Kazablanka şehrindeki "II. Hasan Stadı" ile hâlâ kızışmış durumda; buna Madrid'deki "Santiago Bernabeu" kalesinin de rekabet sahnesine girmesi ekleniyor.

Bu konuda, Katalan hükümetinin Spor Bakanı Berni Alvarez, İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre "Tot Costa" programına yaptığı son açıklamalarında şunları söyledi: "Camp Nou, finale ev sahipliği yapmak için kesinlikle en iyi sahnedir. Ben salt iyimserlikle konuşmuyorum, somut bir gerçekliğe dayanıyorum; çünkü Spotify Camp Nou'nun 2030 Dünya Kupası finali için ideal ev sahibi olduğuna inanıyorum."

Alvarez, koordinasyonun boyutunu açıklayarak şunları ekledi: "Şimdiye kadar Barcelona belediyesi ve kulüple sıkı bir koordinasyon içinde, başkalarının izlediği gürültüden uzak, sakin bir üslupla olağanüstü bir iş çıkardık."

Bölge bakanı, atılan adımlardan gurur duyduğunu belirtti; ancak nihai kararın, sunulan dosyanın teknik kalitesinin dışında başka faktörlerden de etkilenebileceğine işaret ederek şöyle dedi: "Fırsatlarımız olacak, çünkü mesele doğru yerde ve doğru zamanda bulunmakla ilgili. Belki karar tamamen çabalarımızın büyüklüğüne bağlı olmayacak; bu adil görünmeyebilir, ama şimdiye kadar attığımız her adımdan son derece mutluyum çünkü doğru yolda ilerliyoruz."

Buna karşılık, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA", Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lakcaa'nın final maçının Kazablanka'daki "II. Hasan Stadı"nda oynanacağını teyit ettiği kararlı açıklamalarına rağmen, final stadının kimliği konusunda henüz nihai kararı açıklamadı; söz konusu stat halihazırda 2027 yılı sonlarında açılması hedefiyle, 115 bin seyirci kapasitesiyle inşa ediliyor ve dünyanın en büyük stadı olacak.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida dahil pek çok kişi, Fas'taki stadın kazanmaya en yakın aday olduğunu düşünüyor; nitekim bu hafta başlarında şu açıklamayı yapmıştı: "Finalin Santiago Bernabeu'da yapılması konusunda iyimser değilim, çünkü Fas'ın bunu gerçekleştirmek için hırsla mücadele ettiğini ve nüfuzlu siyasi ve kurumsal düzeylerde hareket ettiğini düşünüyorum."

Ancak bu göstergeler Katalan kulübünün azmini kırmadı; Barcelona kulübü başkanı Joan Laporta, "Què t'hi jugues" programındaki açıklamalarında stadının hak sahibi olduğunu vurgulayarak özgüvenle şunları söyledi: "Dünya Kupası finali ne Kazablanka'da ne de Madrid'de oynanmalı, bilakis onu Camp Nou'nun sahası kucaklamalı."

Laporta, önerisinin gerekçesini açıklayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu, 105 bin seyirciye ulaşan kapasiteyle ilgili net bir sebepten dolayı söylüyorum ve FIFA'nın bu faktörü göz önünde bulunduracağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra, Dünya Kupası finali daha önce 1982'de Bernabeu'da oynandı ve Fas'a tüm saygımızla birlikte, 2030 finalini eski bir dünya şampiyonu olarak İspanya kendi topraklarında oynamalı."