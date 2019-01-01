Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kurası hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının başlamasıyla birlikte gözler de yarı final eşleşmelerine çevrildi.
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Şampiyonlar Ligi yarı final kurası hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde olası yarı final eşleşmeleri, çeyrek final kuralarında belli olmuştu.
Devler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri
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Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının tarihleri henüz belli değil.