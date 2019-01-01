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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kurası hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

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Getty Images
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarının başlamasıyla gözler yarı final eşleşmelerine çevrildi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının başlamasıyla birlikte gözler de yarı final eşleşmelerine çevrildi.

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Şampiyonlar Ligi yarı final kurası hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde olası yarı final eşleşmeleri, çeyrek final kuralarında belli olmuştu. 

Devler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri

Tottenham

Manchester City

 V

Ajax

Juventus

Manchester United

Barcelona

 V

Liverpool

Porto

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının tarihleri henüz belli değil.

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