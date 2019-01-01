Şampiyonlar Ligi'nde torbalar ne zaman belli olacak? Galatasaray ve Başakşehir kaçıncı torbada yer alacak?

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi bu sezon Galatasaray ve Başakşehir temsil edecek. Peki temsilcilerimiz kaçıncı torbada yer alacaklar?

Avrupa’nın bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde 'yi bir kez daha temsil edecek.

Sezonu ikinci bitirmesi kesinleşen ise turnuvaya ikinci ön elemeden katılacak. Turuncu-lacivertliler, grup aşamasına katılmayı başarması halinde dördüncü torbada yer alacak.

Galatasaray ise turnuvaya direkt gruplardan başlayacak. Şu an için yüksek ihtimalle dördüncü torbada yer alacak olan ve kasasına da 35 milyon euro geliri koymayı garantileyen Galatasaray'ı zor rakipler bekliyor.

Birinci torbada , , , , , PSG ve , şu an için kesinleşen takımlar olarak dikkatleri çekiyor.

32 takımın 4 torbada 8 takıma ayrıldığı Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi ise 29 Ağustos’ta ’da gerçekleşecek. Aynı ülke takımları ve aynı torbada yer alan takımlar birbirleriyle bu aşamada eşleşemeyecek.

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İlk maçlar 17-18 Eylül tarihlerinde başlayacak ve grup aşamasındaki son maçlar ise 10-11 Aralık’ta oynanacak.