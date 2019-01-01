Şampiyonlar Ligi Son 16: Kalan takımlar, kura çekimi, maç takvimi

Kupa 1'de grup aşamasından sonra oynanacak Son 16 turu hakkında bilmeniz gerekenler...

2019-2020 Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması Aralık ayında son bulacak. Ancak, bazı takımlar şimdiden son 16 turuna katılmayı garantiledi.

Devler Ligi'nde yola devam eden takımlar yavaş yavaş şekillenirken son 16 turu hakkında bilmeniz gerekenleri hazırladık.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya hangi takımlar kaldı?

A-B-C-D gruplarında geride kalan 5 maç sonunda 6 takım bir üst turdaki yerini garantiledi: , , , , ve .

E-F-G-H gruplarında ise 5. maçlar 27 Kasım 2019 tarihinde oynanacak. Bu karşılaşmaların ardından , , , ve Leipzig son 16 turunu garantileme şansına sahip.

Grup Lider (Seribaşı) İkinci Garantileyenler (Sırası belli değil) A Paris Saint-Germain Real Madrid B Bayern Münih Tottenham C Manchester City D Juventus E F G H

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman?

2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu için yapılacak kura çekimi 16 Aralık 2019'da gerçekleştirilecek.

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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek olan kura çekimi, grup maçları tamamlandıktan 1 hafta sonra yapılacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman?

2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmaları 2020 yılının Şubat ve Mart aylarında oynanacak.

İlk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Rövanş müsabakaları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart günlerinde düzenlenecek.