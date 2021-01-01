Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı: Real Madrid ile Manchester City yolu yarıladı

Şampiyonlar Ligi'nin doğal favorileri Real Madrid ile Manchester City çeyrek final için ilk maçta yolu yarıladı. Son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba gecesi oynanan iki maçla son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin favorileri deplasmandaydı. Real Madrid, Bergamo'da Atalanta deplasmanına çıkarken Mönchengladbach corona virüs önlemleri kapsamında Manchester City'ye Budapeşte'de ev sahipliği yaptı.

Manchester City'nin gollerini kim attı?

Oynanan maçlarda sürpriz bir sonuç çıkmadı. Manchester City zorlu Mönchengladbach deplasmanında istediğini aldı. 29. dakikada Bernardo Silva gecenin gol penceresini açtı. Kapanış ise 65. dakikada Gabriel Jesus'tan geldi. City 2-0 kazanarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

24 Şubat 2021 Çarşamba Atalanta 0-1 Real Madrid Mönchengladbach 0-2 Manchester City

Real Madrid'in golünü kim attı?

Real Madrid, Serie A'nın yükselen yıldızı Atalanta'ya konuk olurken İtalyan ekibi henüz 17. dakikada 10 kişi kaldı. Remo Freuler, Ferland Mendy'ye yaptığı faulün ardından bariz gol şansını önlediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Maçın henüz başında Atalanta'nın 10 kişi kalması oyun planını bozdu. Atalanta daha kontrollü oynarken Real Madrid de baskılı bir oyun sergileyemedi. Zinedine Zidane'ın ekibi galibiyet golü için uzun süre beklerken performansıyla günün en iyi isimlerinden Ferland Mendy 86. dakikada attığı golle Atalanta'yı yıktı.

Hem Real Madrid hem de Manchester City deplasmanda kazanmayı bildi. Kupanın iki doğal favorisi çeyrek final öncesi yolu yarıladı.

UEFA Şampiyonlaf Ligi'nde son 16 turu ilk maç sonuçları

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlar RB Leipzig 0-2 Liverpool Barcelona 1-4 Paris Saint-Germain Porto 2-1 Juventus Sevilla 2-3 Borussia Dortmund Lazio 1-4 Bayern Münih Atletico Madrid 0-1 Chelsea Mönchengladbach 0-2 Manchester City Atalanta 0-1 Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun sürprizleri: Barça dağıldı, Juve işini zora soktu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmek isteyen 16 takımdan bazıları ilk maçtan işini mucizelere bıraktı, bazıları da ümidini rövanşa devretti.

Şüphesiz ilk ayak maçlarının en sürprizi Camp Nou'daydı. Barcelona, Paris Saint-Germain'e kendi evinde adeta mahkum oldu. PSG, Barcelona'yı deplasmanda 4-1 yendi ve sansasyonel bir sonuç elde etti. Bu sonuç PSG'yi bir üst tura yaklaştırırken kötü günler geçiren Barcelona için amansız bir yara daha açtı.

Son şampiyon Bayern Münih kendine yakışır bir sonuç aldı. Almanlar, Lazio'yu 4-1 ile devirerek tur kapısını araladı. Liverpool, RB Leipzig deplasmanında kazanıp Premier Lig'deki yaralarını sararken Juventus da Porto deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrılarak turun en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirdi. Pirlo'nun ekibi rövanşta rakibini geçmek için elinden gelenin fazlasını yapmak zorunda.

Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini deplasmanda Olivier Giroud'nun muhteşem golüyle 1-0 mağlup etti. Turun düellosunda ise Borussia Dortmund, Sevilla deplasmanında 3-2 kazandı.