Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura sonucunda ortaya çıkan eşleşmeler şu şekilde:
Borussia Dortmund - PSG
Son 16 turu ne zaman oynanacak?
2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmaları 2020 yılının Şubat ve Mart aylarında oynanacak.
İlk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Rövanş müsabakaları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart günlerinde düzenlenecek.