Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Son güncelleme
Yorum()
Getty
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından kuralar çekildi ve son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İşte tüm maçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura sonucunda ortaya çıkan eşleşmeler şu şekilde:

Borussia Dortmund - PSG

Editörün Seçtikleri

Real Madrid - Manchester City

Atalanta - Valencia

Atletico Madrid - Liverpool

Chelsea - Bayern Münih

Lyon - Juventus

Tottenham - RB Leipzig

Haberin devamı aşağıda

Napoli - Barcelona

Son 16 turu ne zaman oynanacak?

2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmaları 2020 yılının Şubat ve Mart aylarında oynanacak.

İlk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Rövanş müsabakaları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart günlerinde düzenlenecek.

Kapat