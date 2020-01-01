Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kurası çekildi

Avrupa'nın 1 numaralı kulüp futbol organizasyonunda play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 22-23 Eylül, rövanşları ise 29-30 Eylül tarihlerinde oynanacak.

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Turu geçen taraflar Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırken, kaybedenler ise UEFA gruplarında yoluna devam edecek.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu:

Slavia Praha (Çekya)/Midtjylland ( ) - (İsviçre)

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)/Dinamo Brest (Belarus)

Olympiakos (Yunanistan) - Omonia (Güney Kıbrıs Rum yönetimi)/Kızılyıldız ( )

Karabağ (Azerbaycan)/Molde (Norveç) - Ferencvaros (Macaristan)/Dinamo Zagreb ( )

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Lig yolu:

Krasnodar ) - PAOK (Yunanistan)/ ( )

Gent ( )/Rapid Wien ( ) - Dinamo Kiev ( )/AZ Alkmaar ( )