Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig - Liverpool maçı tehlikede

Şampiyonlar Ligi ikinci turunda oynanacak Leipzig - Liverpool maçının yeri değişebilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci turunda Leipzig ile Liverpool 16 Şubat'ta karşı karşıya gelecek.

Fakat Covid-19'un İngiltere'de çıkan yeni mutasyonu maçı tehlikeye soktu. Almanya, bir süredir İngiltere ile uçuşları kısıtlamıştı ve bu kısıtlamanın 17 Şubat'a kadar devam edeceği açıklanmıştı. Bu durumdan Liverpool'un muaf olması bekleniyordu ama Almanya İçişleri Bakanlığı geri adım atmadı.

Bakanlık, Liverpool'a Almanya'ya uçmasına izin verilmeyeceğini doğruladı.

Bu durumun ardından maçın geleceği hakkında bazı senaryolar ortaya atıldı.

En yüksek sesle dillendirilen plan, eşleşmenin ilk ayağını İngiltere'de, Mart ayına sarkacak rövanşı ise Almanya'a oynamak. Fakat Liverpool, avantajını kaybetmek istemediğinden bu plana yanaşmıyor.

İkinci alternatif ise ilk maçın yerini çok katı kısıtlamaları olmayan bir ülkeyle değiştirmek. Almanya'nın önemli yayın organlarından Bild'e göre bu plan için en kuvvetli adaylar Rusya veya Macaristan olarak gösteriliyor.

RB Leipzig, 8 Şubat'a kadar UEFA'ya bir plan sunmak zorunda. Eğer Alman kulübü bu konuda bir çözüm üretemezse, maç Liverpool'un lehine 3-0 olarak tescil edilebilir.

Öte yandan 17 Şubat'a kadar sürecek kısıtlamanın uzatılması da gündemde. Böyle bir durumda 24 Şubat'ta oynanacak Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı öncesi Pep Guardiola'nın öğrecileri de Almanya'ya uçuş yasağıyla karşılaşacak.