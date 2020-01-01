Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi ne zaman?

Goal Türkiye
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Champions League Trophy 08292019
Getty
Avrupa futbolunun kulüpler bazında bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi’nde 2020-21 sezonu heyecanı başlıyor. İşte bilinmesi gerekenler...

Şampiyonlar Ligi’nin 2020-21 sezonunda ülkemizi temsil edecek tek takım Başakşehir olacak.

Grup aşamasında toplam 32 takım mücadele edecek. Grup eşleşmeleri 1 Ekim Perşembe günü İsviçre’nin Cenevre kentinde çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Temsilcimiz Başakşehir kuraya 4. torbadan katılacak.

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    Hangi takım, kaçıncı torbada yer alacak?

    1. Torba: Bayern Münih, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit Petersburg, Porto

    2. Torba: Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Dortmund, Chelsea, Ajax

    3. Torba: RB Leipzig, Inter, Lazio, Atalanta, Dinamo Kiev, Olympiakos

    4. Torba: Başakşehir, M’Gladbach, Rennes, Ferencvaros, Slavia Prag/Midtjylland

    (Lokomotiv Moskova, Marseille, Club Brugge, RB Salzburg/Maccabi Tel Aviv ve Krasnodar/PAOK kulüplerinin torbaları play-off turununun ardından belli olacak)

    Maçlar ne zaman başlayacak?

    Şampiyonlar Ligi’nde perde 20 Ekim’de oynanacak maçlar ile açılacak. Aralık ortasına kadar 6 maç haftasının tamamlanması planlanıyor.

    1. Hafta: 20-21 Eylül

    2. Hafta: 27-28 Ekim

    3. Hafta: 3-4 Kasım

    4. Hafta: 24-25 Kasım

    5. Hafta: 1-2 Aralık

    Haberin devamı aşağıda

    6. Hafta: 8-9 Aralık

    Final maçı nerede oynanacak?

    2020-21 Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşma 29 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak.

     

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