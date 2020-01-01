Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi ne zaman?
Şampiyonlar Ligi’nin 2020-21 sezonunda ülkemizi temsil edecek tek takım Başakşehir olacak.
Grup aşamasında toplam 32 takım mücadele edecek. Grup eşleşmeleri 1 Ekim Perşembe günü İsviçre’nin Cenevre kentinde çekilecek kuranın ardından belli olacak.
Temsilcimiz Başakşehir kuraya 4. torbadan katılacak.
Hangi takım, kaçıncı torbada yer alacak?
1. Torba: Bayern Münih, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit Petersburg, Porto
2. Torba: Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Dortmund, Chelsea, Ajax
3. Torba: RB Leipzig, Inter, Lazio, Atalanta, Dinamo Kiev, Olympiakos
4. Torba: Başakşehir, M’Gladbach, Rennes, Ferencvaros, Slavia Prag/Midtjylland
(Lokomotiv Moskova, Marseille, Club Brugge, RB Salzburg/Maccabi Tel Aviv ve Krasnodar/PAOK kulüplerinin torbaları play-off turununun ardından belli olacak)
Maçlar ne zaman başlayacak?
Şampiyonlar Ligi’nde perde 20 Ekim’de oynanacak maçlar ile açılacak. Aralık ortasına kadar 6 maç haftasının tamamlanması planlanıyor.
1. Hafta: 20-21 Eylül
2. Hafta: 27-28 Ekim
3. Hafta: 3-4 Kasım
4. Hafta: 24-25 Kasım
5. Hafta: 1-2 Aralık
6. Hafta: 8-9 Aralık
Final maçı nerede oynanacak?
2020-21 Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşma 29 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak.