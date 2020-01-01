Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Torbalar, Başakşehir'in muhtemel rakipleri...

Avrupa futbolunun kulüpler bazında bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi’nde 2020-21 sezonu heyecanı başlıyor. İşte bilinmesi gerekenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2020-21 sezonunda ülkemizi temsil edecek tek takım olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları kura çekimi, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 18:00'de İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları kura çekimi hangi kanalda?

Devler Ligi'nde kura çekimi, beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Kura çekimi ayrıca UEFA'nın resmi internet sitesinden de canlı olarak takip edilebilecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları kura çekimi formatı

32 takımın mücadele edeceği grup aşamalarında takımlar 4'erli olarak 8 grupa ayrılacak.

Kura çekiminde aynı ülke takımları aynı grupta yer alamayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir kaçıncı torbada? Muhtemel rakipler kimler?

Grup aşamaları kura çekimine 4. torbadan katılacak olan Başakşehir, 1., 2. ve 3. torba takımlarıyla eşleşecek.

Temsilcimizin 3. torbadaki rakiplerinin tamamı, play-off maçlarının tamamlanmasının ardından netleşecek. Torbalardaki son durum ise şöyle...

1. TORBA 2. TORBA PSG 3. TORBA 4. TORBA Dinamo Kiev * * Olympiakos BAŞAKŞEHİR ??? Ferencvaros ??? ???

*Bu takımlar play-off turu maçları sonucuna göre 3. torbada yer alabilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi’nde perde 20 Ekim’de oynanacak maçlar ile açılacak. Aralık ortasına kadar 6 maç haftasının tamamlanması planlanıyor.

1. Hafta: 20-21 Eylül

20-21 Eylül 2. Hafta: 27-28 Ekim

27-28 Ekim 3. Hafta: 3-4 Kasım

3-4 Kasım 4. Hafta: 24-25 Kasım

24-25 Kasım 5. Hafta: 1-2 Aralık

1-2 Aralık 6. Hafta: 8-9 Aralık

UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

2020-21 Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşma 29 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak.