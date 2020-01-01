Şampiyonlar Ligi'nde kaç sene sonra yarı finalde İspanyol takımı yok?
2019-20 sezonunda İspanya, dört takımla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edildi.
Bu takımlar Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Valencia'ydı.
Dört takım da gruplardan çıkmayı başarsa da, grup aşamasının ardından işler istenildiği gibi gitmedi.
Valencia, son 16 turunda Atalanta'ya iki maçta da boyun eğerek (1-4, 3-4) turnuvaya veda etti.
Turnuva tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid de, Manchester City'ye iki maçta da 2-1 mağlup olarak sezonu erken noktaladı.
Atletico Madrid, son şampiyon Liverpool'u kupanın dışına iterek büyük bir sürprizin altına imzasını atsa da, tek maç üzerinden oynanan çeyrek final maçında Leipzig'e 2-1 yenildi.
İspanya'nın son temsilcisi Barcelona'yı ise çeyrek finalde büyük bir felaket bekliyordu. Katalan ekip, Bayern Münih karşısında sahadan 8-2'lik hezimetle ayrılarak son noktayı koydu.
Şampiyonlar Ligi'nde kaç sene sonra yarı finalde İspanyol takımı yok?
Bir dönem Avrupa futboluna damga vuran İspanya futbolu, eski gücünü kaybetmişe benziyor.
13 sene sonra ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasında İspanyol takımı bulunmuyor.
En son 2006-07 sezonunda Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Milan yarı finale yükselmişti. Mutlu sona ise finalde Liverpool'u 2-1 mağlup eden Milan ulaşmıştı.