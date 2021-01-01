Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor: PSG nasıl tur atlar?

Kylian Mbappe, Neymar ve arkadaşlarının İngiltere'de en az iki gol bulması şart. Tabii iş, bununla da bitmeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Manchester City ile Paris Saint-Germain, Etihad Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Büyük bir çekişmeye sahne olan ilk mücadeleyi Manchester City, 1-0 geriden gelmesine rağmen 2-1 kazanmayı bilmişti. 15. dakikada Marquinhos'un kafa golüyle 1-0 öne geçen PSG, ilk yarıda rakibine oranla daha etkili bir oyun ortaya koymuştu.

Fakat ikinci yarı Manchester City, özellikle iki beki Walker ve Cancelo'yu da ileriye çıkararak daha dominant bir oyun sergiledi. Üstelik Mbappe, Neymar, Di Maria gibi süratli oyunculara da kontratak fırsatı vermedi.

64. dakikada Kevin de Bruyne'nin golüyle 1-1'lik skoru yakalayan Pep Guardiola'nın ekibi, 71. dakikada Riyad Mahrez'in frikikten attığı gol ile karşılaşmayı 2-1 kazandı ve final için büyük avataj sağladı.

PSG'nin tur atlaması için hangi skorları alması gerek?

Kabul etmek gerekir ki PSG'nin rövanşta işi çok kolay değil. Fakat bir yandan bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Barcelona ve Bayern Münih'i deplasmanda devirdiklerini de unutmamak gerek İşte Pep'in aklından çıkmayan detay da bu.

Mauricio Pochettino'nun öğrencilerinin turu geçmesi için öncelikle kesin olarak iki gol atması gerekiyor. PSG, City deplasmanında iki farklı bir galibiyet elde ederse İstanbul biletini cebine koyacak.

Eğer skor 2-1 PSG'nin lehine olursa, karşılaşma uzatmalara gidecek. PSG, rakibine iki golden fazla atar ve karşılaşmayı bir farkla kazanırsa deplasman golü kuralı sebebi ile Manchester City turnuvadan elenmiş olacak.

PSG, City deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerse finale Manchester City yükselecek. Tüm beraberlikler ve Manchester City galibiyetlerinde de İngilizler finale adını yazdıracak.

PSG'nin tek farkla kazanıp turu geçebileceği sonuçlar

Manchester City 2-3 Paris Saint-Germain Manchester City 3-4 Paris Saint-Germain Manchester City 4-5 Paris Saint-Germain Manchester City 5-6 Paris Saint-Germain

PSG'nin iki farkla kazanıp turu geçebileceği sonuçlar