Şampiyonlar Ligi'nde hangi takım kaç kez final oynadı, kaç kez şampiyon oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar hangileri? Hangi takım kaç kez final oynadı?

2019-2020 sezonunun bugün (23 Ağustos Pazar) yapılacak (PSG)- finaliyle sona ereceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, kupayı en çok kazanan ekip unvanını İspanya'nın takımı elinde tutuyor.

İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

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Bayern Münih 11'inci finali, PSG ilk finalinde

Bu yılın finalistlerinden Bayern Münih, turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. Alman temsilcisi, 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013 yılında kupaya uzandığı turnuvada, 1982, 1987, 1999, 2010 ve 2012 finallerini ise kaybetti.

Bavyera ekibinin rakibi PSG ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.

40 farklı takım final oynadı

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında, bugüne kadar 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kupayı Real Madrid 13, 7, 6, Bayern Münih ve 5'er, 4, ve 3'er, , , Nottingham Forest ve 2'şer, Aston Villa, , , Kızılyıldız, , Hamburg, Olympique , , Steaua Bükreş ve de birer kez kazandı.

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Finalistler ve kupa sayıları

Organizasyon tarihinde finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:



TAKIM FİNAL KUPA Real Madrid 16 13 Milan 11 7 Liverpool 9 6 Bayern Münih 10 5 Barcelona 8 5 Ajax 6 4 Inter 5 3 Manchester United 5 3 Juventus 9 2 Benfica 7 2 Nottingham Forest 2 2 Porto 2 2 Celtic 2 1 Hamburg 2 1 Steaua Bükreş 2 1 Marsilya 2 1 Chelsea 2 1 Borussia Dortmund 2 1 Feyenoord 1 1 Aston Villa 1 1 PSV Eindhoven 1 1 Kızılyıldız 1 1 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Partizan 1 0 Panathinaikos 1 0 Leeds United 1 0 1 0 Borussia 1 0 1 0 Malmö 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

İspanyollardan 18 kupa

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanyol ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 13, İtalyanlar 12, Almanlar 7, takımları 6, temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.