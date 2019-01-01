Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisi Rodrygo

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(C)Getty Images
Real Madrid forması giyen Rodrygo, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcusu, Galatasaray'a 3 gol atan 18 yaşındaki Real Madridli Rodrygo oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan ankette en fazla oy alan Brezilyalı futbolcu, haftanın oyuncusu unvanına layık görüldü.

Genç oyuncu, takımının Galatasaray'ı 6-0 yendiği mücadelede 3 gol atmış, 1 golün de pasını vermişti.

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Oylamada, Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain'den Keylor Navas ve Tottenham'dan Son Heung-min yer almıştı.

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