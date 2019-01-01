Şampiyonlar Ligi'nde gruplar nasıl? Galatasaray hangi grupta?
UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kurası 29 Ağustos Perşembe günü TSI 19:00'da Monaco'da gerçekleştirildi. Grup etabında ilk maçlar 17-18 Eylül arihlerinde yapılacak. Son maçlar ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Torbalar nasıldı?
Grup aşamasına katılmaya hak kazanan takımlar, aşşağıdaki gibi 4 torbaya dağıldı.
1. Torba: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, PSG, Zenit
2. Torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Dortmund, Napoli, Shakthar Donetsk, Tottenham, Benfica, Ajax
3. Torba: Lyon, Leverkusen, Salzburg, Olympiakos, Valencia, Inter, Dinamo Zagreb, Inter
4. Torba: Galatasaray, Lokomotiv Moskova, Genk, Leipzig, Slavia Prag, Kızılyıldız, Atalanta, Lille
2019/2020 Şampiyonlar Ligi Grupları
|A GRUBU
|B GRUBU
|C GRUBU
|D GRUBU
|Paris Saint-Germain
|Bayern Münih
|Manchester City
|Juventus
|Real Madrid
|Tottenham
|Shakhtar Donetsk
|Atletico Madrid
|Club Brugge
|Olympiakos
|Dinamo Zagreb
|Bayer Leverkusen
|GALATASARAY
|Kızılyıldız
|Atalanta
|Lokomotiv Moskova
|E GRUBU
|F GRUBU
|G GRUBU
|H GRUBU
|Liverpool
|Barcelona
|Zenit
|Chelsea
|Napoli
|Borussia Dortmund
|Benfica
|Ajax
|Salzburg
|Inter
|Lyon
|Valencia
|Genk
|Slavia Prag
|Leipzig
|Lille
Şampiyonlar Ligi fikstürü
17/18 Eylül: Grup etabı, birinci hafta maçları
1/2 Ekim: Grup etabı,, ikinci hafta maçları
22/23 Ekim: Grup etabı, üçüncü hafta maçları
5/6 Kasım: Grup etabı, dördüncü hafta maçları
26/27 Kasım: Grup etabı, beşinci hafta maçları
10/11 Aralık: Grup etabı, altıncı hafta maçları
16 Aralık: Son 16 kura çekimi
18/19/25/26 Ocak: Son 16 ilk maçları
10/11/17/18 Mart: Son 16 rövanş maçları
20 Mart: Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri
7/8 Nisan: Çeyrek final ilk maçları
14/15 Nisan: Çeyrek final rövanş maçları
28/29 Nisan: Yarı final ilk maçları
5/6 Mayıs: Yarı final rövanş maçları
30 Mayıs: Final – Atatürk Olimpiyat Stadı