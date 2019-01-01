Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar nasıl? Galatasaray hangi grupta?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupları kuraları çekildi. Hangi takım hangi grupta yer alıyor? Galatasaray hangi grupta?

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kurası 29 Ağustos Perşembe günü TSI 19:00'da Monaco'da gerçekleştirildi. Grup etabında ilk maçlar 17-18 Eylül arihlerinde yapılacak. Son maçlar ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Torbalar nasıldı?

Grup aşamasına katılmaya hak kazanan takımlar, aşşağıdaki gibi 4 torbaya dağıldı.

1. Torba: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, PSG, Zenit

Editörün Seçtikleri

2. Torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Dortmund, Napoli, Shakthar Donetsk, Tottenham, Benfica, Ajax

3. Torba: Lyon, Leverkusen, Salzburg, Olympiakos, Valencia, Inter, Dinamo Zagreb, Inter

4. Torba: Galatasaray, Lokomotiv Moskova, Genk, Leipzig, Slavia Prag, Kızılyıldız, Atalanta, Lille

2019/2020 Şampiyonlar Ligi Grupları

A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU
Paris Saint-Germain Bayern Münih Manchester City Juventus
Real Madrid Tottenham Shakhtar Donetsk Atletico Madrid
Club Brugge Olympiakos Dinamo Zagreb Bayer Leverkusen
GALATASARAY Kızılyıldız Atalanta Lokomotiv Moskova
E GRUBU F GRUBU G GRUBU H GRUBU
Liverpool Barcelona Zenit Chelsea
Napoli Borussia Dortmund Benfica Ajax
Salzburg Inter Lyon Valencia
Genk Slavia Prag Leipzig Lille

Şampiyonlar Ligi fikstürü

17/18 Eylül: Grup etabı, birinci hafta maçları

1/2 Ekim: Grup etabı,, ikinci hafta maçları

22/23 Ekim: Grup etabı, üçüncü hafta maçları

5/6 Kasım: Grup etabı, dördüncü hafta maçları

26/27 Kasım: Grup etabı, beşinci hafta maçları

10/11 Aralık: Grup etabı, altıncı hafta maçları

16 Aralık: Son 16 kura çekimi

18/19/25/26 Ocak: Son 16 ilk maçları 

10/11/17/18 Mart: Son 16 rövanş maçları

20 Mart: Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri

7/8 Nisan: Çeyrek final ilk maçları

14/15 Nisan: Çeyrek final rövanş maçları

28/29 Nisan: Yarı final ilk maçları

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5/6 Mayıs: Yarı final rövanş maçları

30 Mayıs: Final – Atatürk Olimpiyat Stadı

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