Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu için geri sayım başladı.
UEFA İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çektiği kurayla Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek ve yarı final eşleşmelerini belirledi.
İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından belli olacak.
Rövanş maçları oynanamayan eşleşmeler şu şekilde:
Barcelona - Napoli (İlk maç: 1-1)
Bayern Münih - Chelsea (İlk maç: 3-0)
Juventus - Lyon (İlk maç: 0-1)
Manchester City - Real Madrid (İlk maç: 2-1)
Çeyrek final eşleşmeleri
Manchester City - Real Madrid / Juventus - Lyon
Leipzig - Atletico Madrid
Napoli - Barcelona / Bayern Münih - Chelsea
Atalanta - Paris Saint Germain
Çeyrek final karşılaşmaları 12-13-14-15 Ağustos'ta oynanacak.
Yarı final eşleşmeleri
(Manchester City - Real Madrid / Juventus - Lyon) galibi - (Napoli - Barcelona / Bayern Münih - Chelsea) galibi
(Leipzig - Atletico Madrid) galibi / (Atalanta - Paris Saint Germain) galibi
Yarı final karşılaşmaları 18-19 Ağustos'ta oynanacak.
Maçlar Lizbon'da
8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, Lizbon'daki Benfica'nın maçlarını oynadığı 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting'in maçlarını oynadığı 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda seyircisiz olarak tek maç üzerinden yapılacak.
Turnuvanın final karşılaşması ise 23 Ağustos Pazar günü, Luz Stadı'nda oynanacak.