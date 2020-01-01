Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Portekiz'in başkenti Lizbon'da iki statta oynanacak Devler Ligi'nde finale giden yol belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu için geri sayım başladı.

UEFA İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çektiği kurayla Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek ve yarı final eşleşmelerini belirledi.

İtalya'nın , İspanya'nın , 'nın Leipzig ve 'nın takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından belli olacak.

Daha fazla takım

Rövanş maçları oynanamayan eşleşmeler şu şekilde:

- (İlk maç: 1-1)

- (İlk maç: 3-0)

- (İlk maç: 0-1)

- (İlk maç: 2-1)

Çeyrek final eşleşmeleri

Manchester City - Real Madrid / Juventus - Lyon

Leipzig - Atletico Madrid

Napoli - Barcelona / Bayern Münih - Chelsea

Atalanta - Paris Saint Germain

Çeyrek final karşılaşmaları 12-13-14-15 Ağustos'ta oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri

(Manchester City - Real Madrid / Juventus - Lyon) galibi - (Napoli - Barcelona / Bayern Münih - Chelsea) galibi

(Leipzig - Atletico Madrid) galibi / (Atalanta - Paris Saint Germain) galibi

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Yarı final karşılaşmaları 18-19 Ağustos'ta oynanacak.

Maçlar Lizbon'da

8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, Lizbon'daki 'nın maçlarını oynadığı 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting'in maçlarını oynadığı 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda seyircisiz olarak tek maç üzerinden yapılacak.

Turnuvanın final karşılaşması ise 23 Ağustos Pazar günü, Luz Stadı'nda oynanacak.