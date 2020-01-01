Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale hangi takımlar yükseldi? Kura çekimi ne zaman? (11 Mart 2020)

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Şampiyonla Ligi'nde Son 16 Turu rövanş maçları oynanmaya başladı. İşte belli olan çeyrek finalistler...

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu rövanş maçları oynanmaya başladı.

İlk maçta Valencia'yı 4-1 yenen Atalanta, rövanş maçını da 4-3 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Leipzig de ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Tottenham'ı 3-0 yenerek ikinci çeyrek finalist oldu.

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    Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunda çeyrek finale yükselen takımlar:

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası ne zaman?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekilişi 20 Mart'ta yapılacak.

    Çeyrek final ilk maçları 7-8 Nisan'da rövanş maçları ise 14-15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

     

     

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