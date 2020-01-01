Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale hangi takımlar yükseldi? Kura çekimi ne zaman? (11 Mart 2020)

Şampiyonla Ligi'nde Son 16 Turu rövanş maçları oynanmaya başladı. İşte belli olan çeyrek finalistler...

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu rövanş maçları oynanmaya başladı.

İlk maçta 'yı 4-1 yenen , rövanş maçını da 4-3 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Leipzig de ilk maçta 1-0 mağlup ettiği 'ı 3-0 yenerek ikinci çeyrek finalist oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunda çeyrek finale yükselen takımlar:

Atalanta

Leipzig

(1) - (2) Dortmund

(0) - (1)

(2) - (1)

(0) - (1)

(3) - (0)

(1) - (1)

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekilişi 20 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek final ilk maçları 7-8 Nisan'da rövanş maçları ise 14-15 Nisan tarihlerinde oynanacak.