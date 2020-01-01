Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale hangi takımlar yükseldi? Kura çekimi ne zaman? (11 Mart 2020)
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Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu rövanş maçları oynanmaya başladı.
İlk maçta Valencia'yı 4-1 yenen Atalanta, rövanş maçını da 4-3 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Leipzig de ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Tottenham'ı 3-0 yenerek ikinci çeyrek finalist oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunda çeyrek finale yükselen takımlar:
- Atalanta
- Leipzig
- Paris Saint-Germain (1) - (2) Dortmund
- Liverpool (0) - (1) Atletico Madrid
- Manchester City (2) - (1) Real Madrid
- Juventus (0) - (1) Lyon
- Bayern Münih (3) - (0) Chelsea
- Barcelona (1) - (1) Napoli
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekilişi 20 Mart'ta yapılacak.
Çeyrek final ilk maçları 7-8 Nisan'da rövanş maçları ise 14-15 Nisan tarihlerinde oynanacak.