Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu devam ederken çeyrek final kurası heyecanı da şimdiden başladı. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi, son 16 turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Son 16 turunun tamamlanmasıyla birlikte çeyrek final kuraları çekilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan son 8 takım herhangi bir kurala bağlı olmadan çeyrek final etabında birbiriyle karşılaşabilecek. Böylece aynı ülkeden iki takım eşleşebilecek.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final kurası hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekilişi 15 Mart Cuma günü TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı takip edilebilecek. Kura çekimini Türkiye'de beIN Sports naklen yayınlayacak.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Mart'ta çekilecek çeyrek final kuraları sonrası ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.