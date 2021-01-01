Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund - Sevilla maçı Cüneyt Çakır'ın

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund - Sevilla maçını yönetecek.

UEFA'nın en çok güvendiği hakemlerin başında gelen Cüneyt Çakır, bu hafta bir zorlu maçta daha görev yapacak.

FIFA kokartlı hakem, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 9 Mart Salı günü Almanya'nın Borussia Dortmund ile İspanya'nın Sevilla takımları arasında oynanacak rövanş karşılaşmasını yönetecek.

Maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Signal Iduna Park'ta oynanacak maç, 23.00'te başlayacak.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği Borussia Dortmund maçları

Tarih Organizasyon Maç 6 Kasım 2012 Şampiyonlar Ligi Real Madrid 2-2 B.Dortmund 10 Mart 2016 Avrupa Ligi B.Dortmund 3-0 Tottenham 14 Nisan 2016 Avrupa Ligi Liverpool 4-3 B.Dortmund

Cüneyt Çakır'ın yönettiği Sevilla maçları

Tarih Organizasyon Maç 13 Mart 2014 Avrupa Ligi Sevilla 0-2 Real Betis 28 Ekim 2020 Şampiyonlar Ligi Sevilla 1-0 Rennes

İlk maç ne oldu?

Sevilla ile Borussia Dortmund arasında oynanan ilk maçta heyecan fırtınası yaşandı. Özellikle ilk 45 dakika izleyenleri futbola doyurdu.

Sevilla, 7. dakikada Suso'nun golüyle öne geçti ama ardından Borussia Dortmund arka arkaya goller buldu. 19. dakikada Mahmoud Dahoud skora denge getirdi, Norveçli yıldız Erling Haaland, 27 ve 43'te attığı gollerle skoru 3-1'e taşıdı. Sevilla 84. dakikada Luuk de Jong ile bir gol bulsa da ev sahibi avantajını iyi değerlendiremedi ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.