Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne hangi takımlar kaçıncı turdan katılacak?

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Champions League Europa League trophy
Getty/Goal composite
2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne hangi takımlar, kaçıncı turdan katılacaklar? Detaylar haberimizde...

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'ya bağlı bazı ligler tescil edildi, birçok lig ise verilen aranın ardından devam ediyor.

Peki yeni sezonda hangi takımlar Avrupa arenasında mücadele edecek? Kimler hangi turnuvaya kaçıncı turdan katılacak? İşte kesinleşenler...

Not: Liste son olarak 11 Temmuz'da güncellenmiştir. Bu tarih itibarıyla Manchester City ve Trabzonspor'un men cezaları bulunmaktadır.

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                           UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
    ÜLKE TAKIM TUR
    Almanya Bayern Münih Grup Aşaması
    Almanya Borussia Dortmund Grup Aşaması
    Almanya RB Leipzig Grup Aşaması
    Almanya Borussia Mönchengladbach Grup Aşaması
    Fransa PSG Grup Aşaması
    Fransa Marsilya Grup Aşaması
    Fransa Rennes 3. Eleme Turu
    İngiltere Liverpool Grup Aşaması
    İtalya Juventus Grup Aşaması
    İspanya Real Madrid Grup Aşaması
    İspanya Barcelona Grup Aşaması
    Türkiye Başakşehir Grup Aşaması
    Rusya Zenit Petersburg Grup Aşaması
    Portekiz Porto Henüz belli değil
    Belçika Club Brugge Grup Aşaması
    Belçika Gent 3. Eleme Turu
    Ukrayna Shakhtar Donetsk Grup Aşaması
    Hollanda Ajax Play-Off Turu
    Hollanda AZ Alkmaar 2. Eleme Turu
    Avusturya RB Salzburg Play-Off Turu
    Avusturya Rapid Wien 2. Eleme Turu
    Çekya Slavia Prag 3. Eleme Turu
    Çekya Viktoria Plzen 2. Eleme Turu
    Yunanistan Olympiakos 3. Eleme Turu
    Hırvatistan Dinamo Zagreb 2. Eleme Turu
    Danimarka Midtjylland 2. Eleme Turu
    Kıbrıs R.K. Omonia Nicosia 1. Eleme Turu
    Sırbistan Kızılyıldız 1. Eleme Turu
    İskoçya Celtic 1. Eleme Turu
    Belarus Dinamo Brest 1. Eleme Turu
    İsveç Djurgardens 1. Eleme Turu
    Norveç Molde 1. Eleme Turu
    Kazakistan Astana 1. Eleme Turu
    Azerbaycan Karabağ 1. Eleme Turu
    İsrail Maccabi Tel-Aviv 1. Eleme Turu
    Bulgaristan Ludogorets Razgrad 1. Eleme Turu
    Slovakya Slovan Bratislava 1. Eleme Turu
    Macaristan Ferencvaros 1. Eleme Turu
    K. Makedonya Sileks Kratovo 1. Eleme Turu
    Moldova Sheriff Tiraspol 1. Eleme Turu
    İrlanda Dundalk 1. Eleme Turu
    Finlandiya KuPS Kuopio 1. Eleme Turu
    İzlanda Reykjavik 1. Eleme Turu
    Bosna Hersek FK Sarajevo 1. Eleme Turu
    Litvanya Suduva Marijampole 1. Eleme Turu
    Letonya Riga 1. Eleme Turu
    Lüksemburg Fola Esch 1. Eleme Turu
    Malta Floriana 1. Eleme Turu
    Estonya Flora Tallinn 1. Eleme Turu
    Gürcistan Dinamo Tbilisi 1. Eleme Turu
    Galler Connah's Quay 1. Eleme Turu
    Karadağ Buducnost Podgorica 1. Eleme Turu
    Faroe Adaları Klaksvik 1. Eleme Turu
    Cebelitarık Europa FC 1. Eleme Turu
    Kuzey İrlanda Linfield Belfast Ön Eleme Turu
    San Marino Tre Fiori Ön Eleme Turu

     

                            UEFA AVRUPA LİGİ
    ÜLKE TAKIM TUR
    Almanya Bayer Leverkusen Grup Aşaması
    Almanya Hoffenheim Grup Aşaması
    Almanya Wolfsburg 2. Eleme Turu
    Fransa Lille Grup Aşaması
    Belçika Charleroi Henüz Belli değil
    Belçika Royal Antwerp Henüz Belli değil
    Belçika Standard Liege 2. Eleme Turu
    Hollanda Feyenoord Grup Aşaması
    Hollanda PSV Eindhoven 3. Eleme Turu
    Hollanda Willem II 2. Eleme Turu
    Avusturya Wolfsberger 3. Eleme Turu
    Avusturya LASK 2. Eleme Turu
    Çekya Sparta Prag 3. Eleme Turu
    Çekya Jablonec 2. Eleme Turu
    Yunanistan Aris 2. Eleme Turu
    Yunanistan OFI Heraklion 2. Eleme Turu
    Danimarka SönderjyskE 3. Eleme Turu
    Kıbrıs R.K. Anorthosis Famagusta 2. Eleme Turu
    Kıbrıs R.K. APOEL Nicosia 1. Eleme Turu
    Kıbrıs R.K. Apollon Limassol 1. Eleme Turu
    Sırbistan Partizan 1. Eleme Turu
    Sırbistan Backa Topola 1. Eleme Turu
    İskoçya Rangers 2. Eleme Turu
    İskoçya Motherwell 1. Eleme Turu
    İskoçya Aberdeen 1. Eleme Turu
    Belarus BATE Borisov 2. Eleme Turu
    Belarus Saligorsk 1. Eleme Turu
    Belarus Dinamo Minsk 1. Eleme Turu
    İsveç Malmö Henüz belli değil
    İsveç Hammarby 1. Eleme Turu
    Norveç Viking 2. Eleme Turu
    Norveç Bodö/Glimt 1. Eleme Turu
    Norveç Rosenborg 1. Eleme Turu
    Kazakistan Kaysar 2. Eleme Turu
    Kazakistan Kairat 1. Eleme Turu
    Kazakistan Ordabasy 1. Eleme Turu
    Azerbaycan Neftchi 1. Eleme Turu
    Azerbaycan Kesla 1. Eleme Turu
    Azerbaycan Sumgayit 1. Eleme Turu
    İsrail Maccabi Haifa 1. Eleme Turu
    İsrail Beitar Jerusalem 1. Eleme Turu
    Bulgaristan Lokomotiv Plovdiv 1. Eleme Turu
    Slovakya Zilina 1. Eleme Turu
    Slovakya Dunajska Streda 1. Eleme Turu
    Lihtenştayn Vaduz 1. Eleme Turu
    Macaristan Honvéd 1. Eleme Turu
    Macaristan Fehervar 1. Eleme Turu
    Macaristan Puskas Akademia 1. Eleme Turu
    K. Makedonya Shkendija Tetovo 1. Eleme Turu
    K. Makedonya Renova Dzepciste 1. Eleme Turu
    K. Makedonya Shkupi 1. Eleme Turu
    Moldova Petrocub Hincesti 1. Eleme Turu
    Moldova Sfantul Gheorghe 1. Eleme Turu
    Moldova Dinamo-Auto Tiraspol 1. Eleme Turu
    İrlanda Shamrock Rovers 1. Eleme Turu
    İrlanda Bohemians Dublin 1. Eleme Turu
    İrlanda Derry City 1. Eleme Turu
    Finlandiya Ilves Tampere 1. Eleme Turu
    Finlandiya Inter Turku 1. Eleme Turu
    Finlandiya Honka Espoo 1. Eleme Turu
    İzlanda Vikingur Reykjavik 1. Eleme Turu
    İzlanda Breidablik 1. Eleme Turu
    İzlanda H Hafnarfjardar 1. Eleme Turu
    Bosna Hersek Zeljeznicar 1. Eleme Turu
    Bosna Hersek Zrinjski Mostar 1. Eleme Turu
    Bosna Hersek Borac Banja Luka 1. Eleme Turu
    Litvanya Zalgiris Vilnius 1. Eleme Turu
    Litvanya Riteriai 1. Eleme Turu
    Litvanya Kauno Zalgiris 1. Eleme Turu
    Letonya RFS Riga 1. Eleme Turu
    Letonya Ventspils 1. Eleme Turu
    Letonya Valmieras 1. Eleme Turu
    Lüksemburg Progrès Niederkorn 1. Eleme Turu
    Lüksemburg Differdange 03 1. Eleme Turu
    Lüksemburg Union Titus Petange 1. Eleme Turu
    Ermenistan Shirak Gyumri 1. Eleme Turu
    Ermenistan Alashkert 1. Eleme Turu
    Malta Valletta 1. Eleme Turu
    Malta Hibernians 1. Eleme Turu
    Malta Sirens 1. Eleme Turu
    Estonya Levadia Tallinn 1. Eleme Turu
    Estonya Kalju Nomme 1. Eleme Turu
    Estonya Paide Linnameeskond 1. Eleme Turu
    Gürcistan Saburtalo Tbilisi 1. Eleme Turu
    Gürcistan Dinamo Batumi 1. Eleme Turu
    Gürcistan Lokomotivi Tbilisi 1. Eleme Turu
    Galler The New Saints 1. Eleme Turu
    Galler Bala Town 1. Eleme Turu
    Galler Barry Town Ön Eleme Turu
    Karadağ Sutjeska Niksic 1. Eleme Turu
    Karadağ Iskra Danilovgrad Ön Eleme Turu
    Karadağ Zeta Golubovci Ön Eleme Turu
    Faroe Adaları HB Torshavn Ön Eleme Turu
    Faroe Adaları B36 Torshavn Ön Eleme Turu
    Faroe Adaları Runavik Ön Eleme Turu
    Kuzey İrlanda Coleraine Ön Eleme Turu
    San Marino Folgore Ön Eleme Turu
    San Marino Tre Penne Ön Eleme Turu

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