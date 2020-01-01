Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne hangi takımlar kaçıncı turdan katılacak?
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Getty/Goal composite
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'ya bağlı bazı ligler tescil edildi, birçok lig ise verilen aranın ardından devam ediyor.
Peki yeni sezonda hangi takımlar Avrupa arenasında mücadele edecek? Kimler hangi turnuvaya kaçıncı turdan katılacak? İşte kesinleşenler...
Not: Liste son olarak 11 Temmuz'da güncellenmiştir. Bu tarih itibarıyla Manchester City ve Trabzonspor'un men cezaları bulunmaktadır.
|UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
|ÜLKE
|TAKIM
|TUR
|Almanya
|Bayern Münih
|Grup Aşaması
|Almanya
|Borussia Dortmund
|Grup Aşaması
|Almanya
|RB Leipzig
|Grup Aşaması
|Almanya
|Borussia Mönchengladbach
|Grup Aşaması
|Fransa
|PSG
|Grup Aşaması
|Fransa
|Marsilya
|Grup Aşaması
|Fransa
|Rennes
|3. Eleme Turu
|İngiltere
|Liverpool
|Grup Aşaması
|İtalya
|Juventus
|Grup Aşaması
|İspanya
|Real Madrid
|Grup Aşaması
|İspanya
|Barcelona
|Grup Aşaması
|Türkiye
|Başakşehir
|Grup Aşaması
|Rusya
|Zenit Petersburg
|Grup Aşaması
|Portekiz
|Porto
|Henüz belli değil
|Belçika
|Club Brugge
|Grup Aşaması
|Belçika
|Gent
|3. Eleme Turu
|Ukrayna
|Shakhtar Donetsk
|Grup Aşaması
|Hollanda
|Ajax
|Play-Off Turu
|Hollanda
|AZ Alkmaar
|2. Eleme Turu
|Avusturya
|RB Salzburg
|Play-Off Turu
|Avusturya
|Rapid Wien
|2. Eleme Turu
|Çekya
|Slavia Prag
|3. Eleme Turu
|Çekya
|Viktoria Plzen
|2. Eleme Turu
|Yunanistan
|Olympiakos
|3. Eleme Turu
|Hırvatistan
|Dinamo Zagreb
|2. Eleme Turu
|Danimarka
|Midtjylland
|2. Eleme Turu
|Kıbrıs R.K.
|Omonia Nicosia
|1. Eleme Turu
|Sırbistan
|Kızılyıldız
|1. Eleme Turu
|İskoçya
|Celtic
|1. Eleme Turu
|Belarus
|Dinamo Brest
|1. Eleme Turu
|İsveç
|Djurgardens
|1. Eleme Turu
|Norveç
|Molde
|1. Eleme Turu
|Kazakistan
|Astana
|1. Eleme Turu
|Azerbaycan
|Karabağ
|1. Eleme Turu
|İsrail
|Maccabi Tel-Aviv
|1. Eleme Turu
|Bulgaristan
|Ludogorets Razgrad
|1. Eleme Turu
|Slovakya
|Slovan Bratislava
|1. Eleme Turu
|Macaristan
|Ferencvaros
|1. Eleme Turu
|K. Makedonya
|Sileks Kratovo
|1. Eleme Turu
|Moldova
|Sheriff Tiraspol
|1. Eleme Turu
|İrlanda
|Dundalk
|1. Eleme Turu
|Finlandiya
|KuPS Kuopio
|1. Eleme Turu
|İzlanda
|Reykjavik
|1. Eleme Turu
|Bosna Hersek
|FK Sarajevo
|1. Eleme Turu
|Litvanya
|Suduva Marijampole
|1. Eleme Turu
|Letonya
|Riga
|1. Eleme Turu
|Lüksemburg
|Fola Esch
|1. Eleme Turu
|Malta
|Floriana
|1. Eleme Turu
|Estonya
|Flora Tallinn
|1. Eleme Turu
|Gürcistan
|Dinamo Tbilisi
|1. Eleme Turu
|Galler
|Connah's Quay
|1. Eleme Turu
|Karadağ
|Buducnost Podgorica
|1. Eleme Turu
|Faroe Adaları
|Klaksvik
|1. Eleme Turu
|Cebelitarık
|Europa FC
|1. Eleme Turu
|Kuzey İrlanda
|Linfield Belfast
|Ön Eleme Turu
|San Marino
|Tre Fiori
|Ön Eleme Turu
|UEFA AVRUPA LİGİ
|ÜLKE
|TAKIM
|TUR
|Almanya
|Bayer Leverkusen
|Grup Aşaması
|Almanya
|Hoffenheim
|Grup Aşaması
|Almanya
|Wolfsburg
|2. Eleme Turu
|Fransa
|Lille
|Grup Aşaması
|Belçika
|Charleroi
|Henüz Belli değil
|Belçika
|Royal Antwerp
|Henüz Belli değil
|Belçika
|Standard Liege
|2. Eleme Turu
|Hollanda
|Feyenoord
|Grup Aşaması
|Hollanda
|PSV Eindhoven
|3. Eleme Turu
|Hollanda
|Willem II
|2. Eleme Turu
|Avusturya
|Wolfsberger
|3. Eleme Turu
|Avusturya
|LASK
|2. Eleme Turu
|Çekya
|Sparta Prag
|3. Eleme Turu
|Çekya
|Jablonec
|2. Eleme Turu
|Yunanistan
|Aris
|2. Eleme Turu
|Yunanistan
|OFI Heraklion
|2. Eleme Turu
|Danimarka
|SönderjyskE
|3. Eleme Turu
|Kıbrıs R.K.
|Anorthosis Famagusta
|2. Eleme Turu
|Kıbrıs R.K.
|APOEL Nicosia
|1. Eleme Turu
|Kıbrıs R.K.
|Apollon Limassol
|1. Eleme Turu
|Sırbistan
|Partizan
|1. Eleme Turu
|Sırbistan
|Backa Topola
|1. Eleme Turu
|İskoçya
|Rangers
|2. Eleme Turu
|İskoçya
|Motherwell
|1. Eleme Turu
|İskoçya
|Aberdeen
|1. Eleme Turu
|Belarus
|BATE Borisov
|2. Eleme Turu
|Belarus
|Saligorsk
|1. Eleme Turu
|Belarus
|Dinamo Minsk
|1. Eleme Turu
|İsveç
|Malmö
|Henüz belli değil
|İsveç
|Hammarby
|1. Eleme Turu
|Norveç
|Viking
|2. Eleme Turu
|Norveç
|Bodö/Glimt
|1. Eleme Turu
|Norveç
|Rosenborg
|1. Eleme Turu
|Kazakistan
|Kaysar
|2. Eleme Turu
|Kazakistan
|Kairat
|1. Eleme Turu
|Kazakistan
|Ordabasy
|1. Eleme Turu
|Azerbaycan
|Neftchi
|1. Eleme Turu
|Azerbaycan
|Kesla
|1. Eleme Turu
|Azerbaycan
|Sumgayit
|1. Eleme Turu
|İsrail
|Maccabi Haifa
|1. Eleme Turu
|İsrail
|Beitar Jerusalem
|1. Eleme Turu
|Bulgaristan
|Lokomotiv Plovdiv
|1. Eleme Turu
|Slovakya
|Zilina
|1. Eleme Turu
|Slovakya
|Dunajska Streda
|1. Eleme Turu
|Lihtenştayn
|Vaduz
|1. Eleme Turu
|Macaristan
|Honvéd
|1. Eleme Turu
|Macaristan
|Fehervar
|1. Eleme Turu
|Macaristan
|Puskas Akademia
|1. Eleme Turu
|K. Makedonya
|Shkendija Tetovo
|1. Eleme Turu
|K. Makedonya
|Renova Dzepciste
|1. Eleme Turu
|K. Makedonya
|Shkupi
|1. Eleme Turu
|Moldova
|Petrocub Hincesti
|1. Eleme Turu
|Moldova
|Sfantul Gheorghe
|1. Eleme Turu
|Moldova
|Dinamo-Auto Tiraspol
|1. Eleme Turu
|İrlanda
|Shamrock Rovers
|1. Eleme Turu
|İrlanda
|Bohemians Dublin
|1. Eleme Turu
|İrlanda
|Derry City
|1. Eleme Turu
|Finlandiya
|Ilves Tampere
|1. Eleme Turu
|Finlandiya
|Inter Turku
|1. Eleme Turu
|Finlandiya
|Honka Espoo
|1. Eleme Turu
|İzlanda
|Vikingur Reykjavik
|1. Eleme Turu
|İzlanda
|Breidablik
|1. Eleme Turu
|İzlanda
|H Hafnarfjardar
|1. Eleme Turu
|Bosna Hersek
|Zeljeznicar
|1. Eleme Turu
|Bosna Hersek
|Zrinjski Mostar
|1. Eleme Turu
|Bosna Hersek
|Borac Banja Luka
|1. Eleme Turu
|Litvanya
|Zalgiris Vilnius
|1. Eleme Turu
|Litvanya
|Riteriai
|1. Eleme Turu
|Litvanya
|Kauno Zalgiris
|1. Eleme Turu
|Letonya
|RFS Riga
|1. Eleme Turu
|Letonya
|Ventspils
|1. Eleme Turu
|Letonya
|Valmieras
|1. Eleme Turu
|Lüksemburg
|Progrès Niederkorn
|1. Eleme Turu
|Lüksemburg
|Differdange 03
|1. Eleme Turu
|Lüksemburg
|Union Titus Petange
|1. Eleme Turu
|Ermenistan
|Shirak Gyumri
|1. Eleme Turu
|Ermenistan
|Alashkert
|1. Eleme Turu
|Malta
|Valletta
|1. Eleme Turu
|Malta
|Hibernians
|1. Eleme Turu
|Malta
|Sirens
|1. Eleme Turu
|Estonya
|Levadia Tallinn
|1. Eleme Turu
|Estonya
|Kalju Nomme
|1. Eleme Turu
|Estonya
|Paide Linnameeskond
|1. Eleme Turu
|Gürcistan
|Saburtalo Tbilisi
|1. Eleme Turu
|Gürcistan
|Dinamo Batumi
|1. Eleme Turu
|Gürcistan
|Lokomotivi Tbilisi
|1. Eleme Turu
|Galler
|The New Saints
|1. Eleme Turu
|Galler
|Bala Town
|1. Eleme Turu
|Galler
|Barry Town
|Ön Eleme Turu
|Karadağ
|Sutjeska Niksic
|1. Eleme Turu
|Karadağ
|Iskra Danilovgrad
|Ön Eleme Turu
|Karadağ
|Zeta Golubovci
|Ön Eleme Turu
|Faroe Adaları
|HB Torshavn
|Ön Eleme Turu
|Faroe Adaları
|B36 Torshavn
|Ön Eleme Turu
|Faroe Adaları
|Runavik
|Ön Eleme Turu
|Kuzey İrlanda
|Coleraine
|Ön Eleme Turu
|San Marino
|Folgore
|Ön Eleme Turu
|San Marino
|Tre Penne
|Ön Eleme Turu