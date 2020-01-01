Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne hangi takımlar kaçıncı turdan katılacak?

2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne hangi takımlar, kaçıncı turdan katılacaklar? Detaylar haberimizde...

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'ya bağlı bazı ligler tescil edildi, birçok lig ise verilen aranın ardından devam ediyor.

Peki yeni sezonda hangi takımlar Avrupa arenasında mücadele edecek? Kimler hangi turnuvaya kaçıncı turdan katılacak? İşte kesinleşenler...

Not: Liste son olarak 11 Temmuz'da güncellenmiştir. Bu tarih itibarıyla ve 'un men cezaları bulunmaktadır.

Daha fazla takım

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÜLKE TAKIM TUR Grup Aşaması Almanya Grup Aşaması Almanya Grup Aşaması Almanya Borussia Grup Aşaması PSG Grup Aşaması Fransa Grup Aşaması Fransa 3. Eleme Turu İngiltere Grup Aşaması İtalya Grup Aşaması İspanya Grup Aşaması İspanya Grup Aşaması Grup Aşaması Petersburg Grup Aşaması Henüz belli değil Grup Aşaması Belçika Gent 3. Eleme Turu Grup Aşaması Play-Off Turu Hollanda AZ Alkmaar 2. Eleme Turu RB Salzburg Play-Off Turu Avusturya Rapid Wien 2. Eleme Turu Çekya Slavia Prag 3. Eleme Turu Çekya 2. Eleme Turu Yunanistan Olympiakos 3. Eleme Turu Dinamo Zagreb 2. Eleme Turu Midtjylland 2. Eleme Turu Kıbrıs R.K. Omonia Nicosia 1. Eleme Turu Kızılyıldız 1. Eleme Turu İskoçya 1. Eleme Turu Belarus Dinamo Brest 1. Eleme Turu İsveç Djurgardens 1. Eleme Turu Norveç Molde 1. Eleme Turu Kazakistan Astana 1. Eleme Turu Azerbaycan Karabağ 1. Eleme Turu İsrail Maccabi Tel-Aviv 1. Eleme Turu Bulgaristan Ludogorets Razgrad 1. Eleme Turu Slovakya Slovan Bratislava 1. Eleme Turu Macaristan Ferencvaros 1. Eleme Turu K. Makedonya Sileks Kratovo 1. Eleme Turu Moldova Sheriff Tiraspol 1. Eleme Turu İrlanda Dundalk 1. Eleme Turu Finlandiya KuPS Kuopio 1. Eleme Turu İzlanda Reykjavik 1. Eleme Turu Bosna Hersek FK Sarajevo 1. Eleme Turu Litvanya Suduva Marijampole 1. Eleme Turu Letonya Riga 1. Eleme Turu Lüksemburg Fola Esch 1. Eleme Turu Malta Floriana 1. Eleme Turu Estonya Flora Tallinn 1. Eleme Turu Gürcistan Dinamo Tbilisi 1. Eleme Turu Connah's Quay 1. Eleme Turu Karadağ Buducnost Podgorica 1. Eleme Turu Faroe Adaları Klaksvik 1. Eleme Turu Cebelitarık Europa FC 1. Eleme Turu Linfield Belfast Ön Eleme Turu San Marino Tre Fiori Ön Eleme Turu