Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura günü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kuraları bugün çekilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi bugün yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gruplarını birinci bitiren takımlar ile gruplarını ikinci bitiren takımlar eşleşecekler. Aynı ülkenin takımlarının birbirine rakip olamayacağı turda grup birincileri ilk maçlarını deplasmanda oynayacaklar.

Daha fazla takım

Devler Ligi son 16 turunda ilk maçlar 16/17 ve 23/24 Şubat, rövanş maçları ise 9/10 ve 16/17 Mart tarihlerinde oynanacak.

Kuraya katılacak takımlar şunlar:

Grup birincileri (Seri başı) Grup ikincileri (Seri başı değil) Borussia PSG

'nde kuraya katılacak takımlar

Avrupa Ligi grubunu lider bitiren 12 ekip ile Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takımın seri başı olacağı son 32 turu kurasının torbaları şöyle:

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Seri başı takımlar: , , (İtalya), , ( ), , , , (İngiltere), ( ), Dinamo Zagreb ( ), , ( ), (İskoçya), ( ), (İspanya)

Seri başı olmayanlar: Antwerp (Belçika), , Braga ( ), Kızılyıldız ( ), Dinamo Kiev (Ukrayna), Granada, (İspanya), Krasnodar ( ), ( ), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Molde (Norveç), Olympiakos (Yunanistan), Salzburg, Wolfsberg ( ), Slavia Prag (Çekya), (İsviçre)

Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seri başı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya ve Ukrayna takımları birbirlerine rakip olamayacak.