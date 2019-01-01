Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuraları saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oluyor. Başakşehir'in rakibi saat kaçta ve hangi kanalda belli olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve 'nde kura zamanı.

Avrupa'nın 1 numaralı kulüp organizasyonunda son 16 turu, iki numaralı kulüp organizasyonunda ise son 32 turu eşleşmeleri 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda belli olacak.

Kuraya 'yi temsilen katılacak tek takım . Avrupa Ligi'nde grubundan lider çıkan Başakşehir, son 32 turu kurasına seribaşı olarak katılacak.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri kimler?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda kendi grubundan ikinci çıkan haricindeki tüm seribaşı olmayan ekiplerle eşleşebilir.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri şunlar:

APOEL

AZ Alkmaar



Cluj



Kopenhag





Ludogorets

Olympiakos









Wolverhampton

Son 32 turunda ilk maçı deplasmanda oynayacak seribaşı takımlar ise şunlar:

BAŞAKŞEHİR









Braga





Gent



LASK

Malmö





Salzburg



UEFA Avrupa Ligi kurası saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi 16 Aralık Pazartesi günü TSİ 15:00'te başlayacak.

Kura çekimi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 16 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00'te gerçekleştirilecek.

Kura töreni beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Son 16 turunda grup birincileri ile ikincileri eşleşecek ve grup birincileri ilk maçı kendi evlerinde oynayacak.

Grup Birincileri:

(F Grubu)

(B Grubu)

(D Grubu)

(G Grubu)

(E Grubu)

(C Grubu)

PSG (A Grubu)

(H Grubu)

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Grup İkincileri:

(C Grubu)

(D Grubu)

(H Grubu)

(F Grubu)

(G Grubu)

(E Grubu)

(A Grubu)

(B Grubu)

UEFA kuralları gereği her iki kurada da aynı gruptan çıkan takımlar ve aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşemeyecekler.