Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuraları saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde kura zamanı.
Avrupa'nın 1 numaralı kulüp organizasyonunda son 16 turu, iki numaralı kulüp organizasyonunda ise son 32 turu eşleşmeleri 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda belli olacak.
Kuraya Türkiye'yi temsilen katılacak tek takım Başakşehir. Avrupa Ligi'nde grubundan lider çıkan Başakşehir, son 32 turu kurasına seribaşı olarak katılacak.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri kimler?
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda kendi grubundan ikinci çıkan Roma haricindeki tüm seribaşı olmayan ekiplerle eşleşebilir.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri şunlar:
- APOEL
- AZ Alkmaar
- Bayer Leverkusen
- Cluj
- Club Brugge
- Kopenhag
- Eintracht Frankfurt
- Getafe
- Ludogorets
- Olympiakos
- Rangers
- Shakhtar Donetsk
- Sporting Lizbon
- Wolfsburg
- Wolverhampton
Son 32 turunda ilk maçı deplasmanda oynayacak seribaşı takımlar ise şunlar:
- BAŞAKŞEHİR
- Ajax
- Arsenal
- Basel
- Benfica
- Braga
- Celtic
- Espanyol
- Gent
- Inter
- LASK
- Malmö
- Manchester United
- Porto
- Salzburg
- Sevilla
UEFA Avrupa Ligi kurası saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi 16 Aralık Pazartesi günü TSİ 15:00'te başlayacak.
Kura çekimi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 16 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00'te gerçekleştirilecek.
Kura töreni beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Son 16 turunda grup birincileri ile ikincileri eşleşecek ve grup birincileri ilk maçı kendi evlerinde oynayacak.
Grup Birincileri:
Barcelona (F Grubu)
Bayern Münih (B Grubu)
Juventus (D Grubu)
RB Leipzig (G Grubu)
Liverpool (E Grubu)
Manchester City (C Grubu)
PSG (A Grubu)
Valencia (H Grubu)
Grup İkincileri:
Atalanta (C Grubu)
Atletico Madrid (D Grubu)
Chelsea (H Grubu)
Borussia Dortmund (F Grubu)
Lyon (G Grubu)
Napoli (E Grubu)
Real Madrid (A Grubu)
Tottenham (B Grubu)
UEFA kuralları gereği her iki kurada da aynı gruptan çıkan takımlar ve aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşemeyecekler.