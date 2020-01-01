Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kadroları ne zaman bildirilecek?
Futbol organizasyonları yavaş yavaş hayata geri dönmeye başlıyor.
Bundesliga'nın ardından Süper Lig, Premier Lig, Serie A ve La Liga'da 2019-20 sezonu kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor.
Avrupa'nın büyük liglerinin yeniden başlamasıyla birlikte akıllardaki soru işaretleri tamamen UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne yönelmiş durumda.
UEFA, Mart ayının ortasından bu yana maçların oynanmadığı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni yeniden başlatmak adına kesin bir tarih vermedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta, Leipzig, PSG ve Atletico Madrid maçlar ertelenmeden önce çeyrek finale yükselen ilk 4 takım olmuştu.
UEFA Avrupa Ligi'nde ise temsilcimiz Başakşehir son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Kopenhag'ı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kadroları ne zaman bildirilecek?
UEFA Yönetim Kurulu 17 Haziran'da bir kez daha toplantı yapacak ve maçların hangi tarihte oynatılacağına dair kesin kararını verecek.
UEFA aynı zamanda, organizasyonlarla ilgili diğer detayları da paylaşacak.
Yapılacak bu açıklamada takımların hangi tarihte kadrolarını bildireceğinin de yer alması bekleniyor.