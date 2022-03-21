Şampiyonlar Ligi tüm zamanların en golcü oyuncuları - Ronaldo, Messi ve gol kralları

Şampiyonlar Ligi, tarihin en iyi golcülerinden bazılarına ev sahipliği yaptı.

Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen kulüp yarışması olarak, sayısız futbol ikonunun süslediği bir sahne.

Raul ve Andriy Shevchenko gibi sansasyonel yıldızlar 1990'lar ve 2000'ler boyunca turnuvaya hakim olurken, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gol atma sanatını yepyeni bir seviyeye taşıdı.

Goal, 1955'teki ilk Avrupa Kupası'na kadar uzanan, yarışma tarihindeki tüm zamanların en çok gol atan oyuncularına bir göz atıyor.

Tüm zamanların Şampiyonlar Ligi gol kralı kim?

Aşağıdaki tablomuzdan da görebileceğiniz gibi Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi (Avrupa Kupası dahil) tarihinin en golcü futbolcusu. Onu ezeli rakibi Lionel Messi takip ediyor.

Bu ikili ile diğerleri arasında önemli bir uçurum var. Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski üçüncü sırada bulunuyor.

Karim Benzema dördüncü sırada yer alırken, Raul ilk beşi tamamlıyor. Daha sonra ise Ruud van Nistelrooy, Thomas Müller ve Thierry Henry gibi isimler, en iyiler arasında yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi/Avrupa Kupası tüm zamanların en golcü 20 futbolcusu:

Sıralama Oyuncu Goller Maç sayısı Maç başına gol sayısı 1 Cristiano Ronaldo 140 181 0.77 2 Lionel Messi 125 156 0.82 3 Robert Lewandowski 85 104 0.81 4 Karim Benzema 79 137 0.56 5 Raul 71 142 0.5 6 Ruud van Nistelrooy 56 73 0.77 7 Thomas Muller 52 132 0.38 8 Thierry Henry 50 112 0.45 =9 Alfredo di Stefano 49 58 0.84 =10 Andriy Shevchenko 48 100 0.63 =10 Zlatan Ibrahimovic 48 124 0.39 =12 Eusebio 46 65 0.71 =12 Filippo Inzaghi 46 81 0.57 14 Didier Drogba 44 92 0.48 15 Alessandro Del Piero 42 89 0.47 =16 Neymar 41 75 0.57 =16 Sergio Aguero 41 79 0.52 =18 Ferenc Puskas 36 41 0.85 =18 Mohamed Salah 36 66 0.55 20 Edinson Cavani 35 69 0.51

*14 Mart 2021 itibariyle geçerlidir

**Liste, 1955'ten günümüze kadar olan verileri dikkate almaktadır.

***Kalın harflerle yazılmış oyuncular hâlâ aktif futbolculardır.

Tüm zamanların golcü listesinin bileşimi çoğunlukla, günümüz takvimine daha fazla kıta maçı ekleyen modern Şampiyonlar Ligi döneminde (1992 ve sonrası) oynayan oyunculardan oluşur. Özellikle, yukarıdaki listedeki 20 oyuncudan 15'i 1990'ların ortalarından itibaren oynadı.

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Buna rağmen, Şampiyonlar Ligi öncesi dönemde (turnuva Avrupa Kupası olarak bilinirken) oynayan iki oyuncu hâlâ öne çıkıyor, eski Real Madrid yıldızı Alfredo di Stefano ve Benfica ikonu Eusebio ilk 10'da ve çevresinde yer alıyor. .

1950'ler ve 1960'larda Real Madrid adına parlayan Ferenc Puskas da ilk 20'de yer alıyor. Bayern Münih'in eski golcüsü Gerd Müller, Mohamed Salah'a geçilmeden önce ilk 20'deydi. Buna rağmen, hiçbir oyuncu Gerd Müller'in olağanüstü maç başı gol ortalaması olan 0.95'in yanına yaklaşamıyor.

Puskas, 0.85'lik bir maç başına gol ortalaması ile övünüyo. Di Stefano 0.84'e sahipken, Messi'nin gol 0.8'lik maç başına gol ortalaması şüphesiz modern çağın en iyisi.

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