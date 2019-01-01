Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'un kutlama turu

2018-19 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool, 2 katlı otobüs ile şehir turu düzenledi ve şampiyonluğu kutladı.

Şampiyonlar Ligi finalinde 'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon olan , binlerce taraftar ile birlikte şehir turu yaptı ve coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.

Mohamed Salah ve Divock Origi'nin golleri ile kupaya uzanan Kırmızılar, 14 yıl aranın ardından Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı.

Üstü açık iki katlı otobüs ile şehrin sokaklarında gezen Liverpool takımı, kupayı taraftarlara gösterirken teknik direktör Jürgen Klopp da otobüsün bir köşesine oturmuş, kaçıncı Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıklarını hesaplıyordu...

Bu esnada georginio Wijnaldum, sokakları kırmızıya boyayan taraftarların videosunu çekerken cep telefonunu düşürdü. Sonrasında telefonuna kavuşan Wijnaldum, her şeyin yolunda olduğunu yine video aracılığı ile duyurdu.

"Hala çalışıyor."



Wijnaldum, Şampiyonlar Ligi'ni kutlarken telefonundan oluyordu. 😅pic.twitter.com/Tq4aQuKCFF — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 2, 2019

Liverpool, geçtiğimiz sezon da Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmiş ancak 'e 2-1 yenilerek kupaya veda etmişti.

Bu yıl ise grup aşamasında Liverpool, 'in arkasından ile aynı puanda olsa da averaj sayesinde ikinci olarak bir üst tura çıkmayı başarmıştı.

Son 16 turunda ile ilk maçta 0-0 berabere kaldıktan sonra rövanşta 3-1 galip gelen Klopp'un öğrencileri, çeyrek finalde 'yu önce 2-0, sonrasında 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde 'ya ilk maçta 3-0 mağlup olan Liverpool'un finale çıkması neredeyse imkansız görünüyordu. Rövanşta inanılmaz bir geri dönüşe imza atan Merseyside ekibi, turnuvanın sonunda müzesine 6. Şampiyonlar Ligi kupasını götürdü.