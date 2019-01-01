Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'un kutlama turu
Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Liverpool, binlerce taraftar ile birlikte şehir turu yaptı ve coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.
Mohamed Salah ve Divock Origi'nin golleri ile kupaya uzanan Kırmızılar, 14 yıl aranın ardından Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı.
Liverpool'da kutlamalar devam ediyor. 🥳🎉#AllezAllezAllez pic.twitter.com/n1bFvD6ntv— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 2, 2019
Üstü açık iki katlı otobüs ile şehrin sokaklarında gezen Liverpool takımı, kupayı taraftarlara gösterirken teknik direktör Jürgen Klopp da otobüsün bir köşesine oturmuş, kaçıncı Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıklarını hesaplıyordu...
Bir, iki, üç, dört, beş... Altı 😉pic.twitter.com/xfRTQpdxhM— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 2, 2019
Bu esnada georginio Wijnaldum, sokakları kırmızıya boyayan taraftarların videosunu çekerken cep telefonunu düşürdü. Sonrasında telefonuna kavuşan Wijnaldum, her şeyin yolunda olduğunu yine video aracılığı ile duyurdu.
"Hala çalışıyor."— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 2, 2019
Wijnaldum, Şampiyonlar Ligi'ni kutlarken telefonundan oluyordu. 😅pic.twitter.com/Tq4aQuKCFF
Liverpool, geçtiğimiz sezon da Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmiş ancak Real Madrid'e 2-1 yenilerek kupaya veda etmişti.
Bu yıl ise grup aşamasında Liverpool, Paris Saint-Germain'in arkasından Napoli ile aynı puanda olsa da averaj sayesinde ikinci olarak bir üst tura çıkmayı başarmıştı.
Son 16 turunda Bayern Münih ile ilk maçta 0-0 berabere kaldıktan sonra rövanşta 3-1 galip gelen Klopp'un öğrencileri, çeyrek finalde Porto'yu önce 2-0, sonrasında 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Yarı finalde Barcelona'ya ilk maçta 3-0 mağlup olan Liverpool'un finale çıkması neredeyse imkansız görünüyordu. Rövanşta inanılmaz bir geri dönüşe imza atan Merseyside ekibi, turnuvanın sonunda müzesine 6. Şampiyonlar Ligi kupasını götürdü.