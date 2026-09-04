Opta ağı, gelecek salı günü turnuvanın grup aşaması başlamadan önce yeni sezon UEFA Şampiyonlar Ligi mücadeleleri için ilk tahminlerini açıkladı; bu tahminler İspanyol kulüpleri açısından endişe verici işaretler taşıyor.

İspanyol "Marca" gazetesinin öne çıkardığı tahminlere göre, ağın süper bilgisayarı Real Betis ve Villarreal'in lig aşamasından elenmesini öngörürken, İspanya beş temsilcisinden ikisini erken kaybedebilir. Atletico Madrid ise elemelere yükselen 24 takım arasında 22. sırada yer alacak.

Atletico'nun öngörülen bu gerideki sırayı alması durumunda, Madrid ekibi eleme play-off'unu oynamak zorunda kalacak; bu da onu son 16 turundaki yerini garantilemek için güçlü bir rakiple karşı karşıya getirebilir.

Buna karşılık, Real Madrid ve Barcelona açısından tablo daha iyi görünüyor. Bilgisayar, lig aşamasında Barcelona'nın dördüncü, Real Madrid'in ise yedinci sırayı almasını öngörüyor. Böylece ikili, play-off oynama gereği kalmadan doğrudan son 16 turuna yükselmeyi garantileyecek.

İstatistiksel model ayrıca Barcelona'ya finale ulaşmak için Real Madrid'den daha yüksek bir şans tanıdı: Katalan ekibi için oran yüzde 14,41 olurken, kraliyet ekibi için yüzde 10,39 olarak belirlendi.

Zirvede Bayern ve Arsenal

Opta'nın tahminleri, lig aşamasında ilk sekiz sırada sırasıyla Bayern Münih, Arsenal, Manchester City, Barcelona, Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Inter'in yer alacağını gösteriyor.

Şampiyonluk adayları düzeyinde ise tahminlerin zirvesinde Arsenal ve Bayern Münih geldi. İngiliz ekibinin kupayı kazanma şansı yüzde 21,18 iken, Alman kulübü için bu oran yüzde 19,90.

Manchester City yüzde 12,03 ile üçüncü sırada yer alırken, şampiyonluk şansları açısından İspanyol kulüpleri arasında Barcelona yüzde 6,97 ile başı çekiyor; onu yüzde 5,13 ile Real Madrid takip ediyor.

Atletico Madrid'in ise tahminlere göre kupayı kaldırma şansı yüzde 0,60'ı aşmıyor. Villarreal için bu oran yüzde 0,26, Real Betis için ise yüzde 0,17.

Paris Saint-Germain tarihi başarıdan uzak

Opta'nın tahminleri, son iki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve turnuvada üst üste 3 kupa kazanmayı hedefleyen Paris Saint-Germain için de güçlü işaretler taşımadı.

Model, Avrupa'daki hakimiyetini sürdürme çabalarına rağmen Fransız ekibinin bu tarihi başarıyı gerçekleştirme şansının yüzde 7,73'ü aşmadığını gösteriyor.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde kupayı üst üste 3 kez kazanmayı başaran tek takım olmaya devam ediyor; bu da Paris Saint-Germain'in bu sezon tekrarlamaya çalıştığı başarıdır.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

