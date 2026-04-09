Şampiyonlar Ligi'nin ideal kadrosu: Real Madrid'den hiç kimse yok... Barcelona ise tek bir temsilciyle yer alıyor

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Perşembe günü, çeyrek final ilk maçlarının oynandığı Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ideal kadrosunu açıkladı.
Bayern Münih, ev sahibi Real Madrid'i 2-1 mağlup ederken, Barcelona kendi sahasında Atlético Madrid'e 2-0 yenildi. Sporting Lizbon da kendi sahasında Arsenal'e 1-0 yenilirken, Paris Saint-Germain ise Parc des Princes'te Liverpool'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
UEFA kadrosunda Real Madrid'den hiçbir oyuncu yer almazken, Barcelona'dan tek bir yıldız, Lamine Yamal yer aldı.
Ayrıca okuyun
Atlético Madrid oyuncusu kaleciye dönüştü... Barcelona penaltı hak etti mi?
Sert tartışmanın ardından... Arbeloa, Real Madrid yıldızını takım arkadaşlarından özür dilemeye zorladı
Yeni cephe... Trump, cinsiyet değiştirenlerin Dünya Kupası'ndan men edilmesini istiyor
Mısır grubu... İran, Dünya Kupası'na katılmak için alternatif planını açıkladı
İdeal kadro şu şekildeydi:
Kaleci:
Manuel Neuer – Bayern Münih
Defans:
Maximiliano Araujo – Sporting Lizbon
Ruben Le Normand – Atlético Madrid
Marquinhos – Paris Saint-Germain
Josep Stanisić – Bayern Münih
Orta saha:
João Neves – Paris Saint-Germain
Joshua Kimmich – Bayern Münih
Kai Havertz – Arsenal
Forvet:
Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain
Julian Alvarez – Atlético Madrid
Lamine Yamal – Barcelona