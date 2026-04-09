Şampiyonlar Ligi'nin ideal kadrosu: Real Madrid'den hiç kimse yok... Barcelona ise tek bir temsilciyle yer alıyor

İspanya'da Barça ve Real Madrid yenildi

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Perşembe günü, çeyrek final ilk maçlarının oynandığı Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ideal kadrosunu açıkladı.

Bayern Münih, ev sahibi Real Madrid'i 2-1 mağlup ederken, Barcelona kendi sahasında Atlético Madrid'e 2-0 yenildi. Sporting Lizbon da kendi sahasında Arsenal'e 1-0 yenilirken, Paris Saint-Germain ise Parc des Princes'te Liverpool'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

UEFA kadrosunda Real Madrid'den hiçbir oyuncu yer almazken, Barcelona'dan tek bir yıldız, Lamine Yamal yer aldı.

İdeal kadro şu şekildeydi:

Kaleci:

Manuel Neuer – Bayern Münih

Defans:

Maximiliano Araujo – Sporting Lizbon

Ruben Le Normand – Atlético Madrid

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Josep Stanisić – Bayern Münih

Orta saha:

João Neves – Paris Saint-Germain

Joshua Kimmich – Bayern Münih

Kai Havertz – Arsenal

Forvet:

Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain

Julian Alvarez – Atlético Madrid

Lamine Yamal – Barcelona

