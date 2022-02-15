Şampiyonlar Ligi'nin favorisi kim? Ajax; Real Madrid, PSG, Manchester United, Juventus gibi devlerin önünde

Yaptığı istatistik analizleriyle ünlenen ABD'li şirket FiveThirtyEight, Şampiyonlar Ligi için oluşturdukları modelin 2021/22 sezonuna dair tahminlerini yayınladı.

Manchester City'yi turnuvanın favorisi olarak gösteren FiveThirtyEight, sıkıntılı bir dönemden geçen Manchester United'ın kupayı kaldırma ihtimalini ise yüzde 1'in altında görüyor.

Son 16 turunda Atletico Madrid ile karşılaşacak olan Manchester United bu eşleşmenin de favorisi değil. İspanyol ekibinin turu geçme şansı %60 olarak belirlendi.

Son şampiyon beşinci sırada

Geçen sezon şampiyonluğu finalde Chelsea'ye kaptıran Manchester City'nin zafere ulaşma ihtimali %25. Son şampiyon Chelsea ise %10 ile listenin beşinci sırasında.

Manchester City'nin ardından ikinci sırayı %20 ile Alman devi Bayern Münih aldı. Son 16 turunda Inter ile karşılaşacak olan Jürgen Klopp'un Liverpool'u %15 ile favoriler arasında üçüncü konumda.

Dördüncü basamakta ise sürpriz olarak nitelenebilecek bir ekip var. Şampiyonlar Ligi kupasını son olarak 1995'te kaldıran Ajax, son 16 turundaki Benfica eşleşmesinin de etkisiyle %13'lük şampiyonluk şansına sahip.

Sürpriz aday Ajax

Ajax'ın son 26 yılda finale en çok yaklaştığı yıl, yarı finalde Tottenham'e elendiği 2019'du. FiveThirtyEight'in modeline göre Ajax'ın yarı finale ulaşma ihtimali %48, finale çıkma olasılığı ise %26.

Son 16 turunun en önemli eşleşmesinde karşı karşıya gelecek olan Real Madrid ile PSG, listede arka arkaya sıralanıyor. İki takımın da şampiyonluk şansı %4 olarak görülüyor.

Olasılıklar nasıl hesaplanıyor?

Modelin kullandığı veriler, takımların genel performansını ölçen 'Futbol Güç İndeksi' isimli sistemden alınıyor.

Sistemde her takımın; ortalama bir rakibe karşı gol beklentisine göre belirlenen bir hücum puanı ve kalesinde görmesi beklenen gol sayısına göre belirlenen bir savunma puanı var.

Bu puanların bir araya getirilmesiyle Futbol Güç İndeksi ortaya çıkıyor. Sezon öncesindeki tahminlerde ise takımların bir önceki sezonun sonundaki indeksi ve Transfermarkt tarafından belirlenen piyasa değeri göz önüne alınıyor.

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