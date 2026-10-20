Son şampiyonun yıldız forveti, eski kulübüne karşı oynanan maçta skor 0-0 iken sakatlığı nedeniyle 19. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Dembele, bir rakibinin doğrudan müdahalesi olmadan girdiği koşu mücadelesinde sakatlandı. Sprintini hızlandırdıktan sonra aniden durdu ve sol uyluğunu tuttu.

Kameralar Dembele'nin acıyla buruşan yüzünü görüntüledi. Kısa sürede maça devam edemeyeceği anlaşıldı. 2018 dünya şampiyonunun sakatlığı PSG için kötü haber; çünkü Dembele son dönemde yeniden çok iyi bir form yakalamıştı. Bu sezon çıktığı on resmî maçta dört gol ve altı asist kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu, yalnızca iki Şampiyonlar Ligi maçında altı gole katkı sağladı ve geçen hafta Manchester City karşısında alınan 4-2'lik galibiyette öne çıktı.

Teknik direktör Luis Enrique, Dembele'nin yerine eski Barca forveti Ferran Torres'i oyuna aldı. Torres, 25. dakikada çok büyük bir fırsatı kaçırdı. Joao Neves'in harika kafa pasının ardından boş pozisyonda, geriye yaslanarak yaptığı vuruşta müthiş bir kurtarışa imza atan Joan Garcia'yı geçemedi.

Hâlihazırda sakatlık sorunlarıyla boğuşan FC Barcelona da erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Leipzig'in eski oyuncusu 28 yaşındaki Dani Olmo, orta sahada Vitinha ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Hansi Flick, Olmo'nun yerine Fermin Lopez'i oyuna almaya karar verdi.

İlk yarıda sakatlık nedeniyle üçüncü oyuncu değişikliği de neredeyse gerçekleşiyordu. PSG savunmacısı Willian Pacho, Fermin Lopez ile girdiği mücadelede yerde yatarken Lopez'in kramponu talihsiz bir şekilde alnına çarptı. Ilya Zabarnyi tedbir amaçlı hazırlanmıştı ancak Pacho oyuna devam edebildi.

Parc des Princes'te lider ile ikinci sıradaki takım arasında oynanan karşılaşma, futbol açısından yüksek beklentileri boşa çıkarmadı. PSG yalnızca ilk on dakikada üç iyi fırsat bulurken diğer tarafta Anthony Gordon, Lamine Yamal'ın içeri çevirdiği topun ardından yakın mesafeden gol fırsatını kıl payı kaçırdı.

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38. dakikada Desire Doue, üstün oynayan ev sahibi ekibin golünü attı. Barca yarı sahasında kazanılan topun ardından Fransız millî oyuncu vakit kaybetmeden 17 metreden sağ ayağıyla yaptığı vuruşu kalenin sol alt köşesine gönderdi.

Sakatlıklar, devre arasından ve Xavi Espart'ın 55. dakikadaki beraberlik golünden sonra da devam etti. Paris ekibinin sol kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia sakatlandı ve iki görevlinin desteğiyle sahadan ayrılmak zorunda kaldı. Yerine 59. dakikada 50 milyon euroluk yeni transfer Maghnes Akliouche girdi.