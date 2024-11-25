Şampiyonlar Ligi’ni üç kez kazanan efsaneden Arda Güler’in 75 dakikalık resitali sonrası müthiş övgü

Real Madrid efsanesi Guti, Leganés karşısında yıldızlaşan Arda Güler’i "ne oyuncu ama" diyerek övdü.

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Leganés karşısında gösterdiği etkileyici performansla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin beğenisini kazandı.

La Liga’da oynanan maçta 19 yaşındaki Türk yıldız, ilk 11 şansı bulurken, sergilediği oyunla göz doldurdu.

Real Madrid, Leganés deplasmanından 3-0’lık net bir galibiyetle dönerken golleri Kylian Mbappé, Federico Valverde ve Jude Bellingham kaydetti. Ancak Arda Güler, maç boyunca gösterdiği üst düzey oyunuyla galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Maç sonrası Arda'ya övgüler yağarken, Real Madrid’in efsane isimlerinden Guti de genç oyuncuya olan hayranlığını dile getirdi. DAZN’a konuşan Guti, "Arda Güler? Ne oyuncu ama!" diyerek milli oyuncunun performansına duyduğu hayranlığı ifade etti.

"Göz kamaştıran bir performans"

Maç boyunca sağ kanatta ters ayakla görev yapan Güler, dokunuşları, çalım yeteneği ve top kontrolündeki ustalığıyla birçok dikkat çekici an yaşattı. Bu performansı, Guti gibi Real Madrid tarihinin önemli isimlerinden birinin dikkatini çekerken, genç oyuncunun gelecekteki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Arda Güler, bu etkileyici oyunuyla takımının kadrosunda daha fazla süre alması gerektiğini bir kez daha kanıtladı.