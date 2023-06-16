Pep Guardiola’nın takımı orta sahasını Hırvat yıldızla güçlendirmeye hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi’nin İstanbul’da oynanan finalinde Inter’i 1-0 mağlup ederek kupayı kazanan Manchester City’de transfer harekatına başlandı.

ESPN’de yer alan habere göre Pep Guardiola’nın takımı Chelsea’nin geniş kadrosunda gözden çıkartılan oyunculardan biri olan Hırvat yıldız Mateo Kovacic’in transferinde son aşamaya geldi ve bu oyuncuyu kısa sürede kadrosuna katacak.

Mbappe ile birlikte Ligue 1'i kazandı

Bu sezon Manchester City formasıyla 55 karşılaşmaya çıkan ve bu maçlara yedi gol ve altı asist sığdırmayı başaran 28 yaşındaki oyuncu, Monaco’da Kylian Mbappe ile birlikte bir şampiyonluk elde etmişti. Futbola Benfica altyapısında başlayan Silva 2017 yazında transfer olduğu Manchester City ile beş Premier Lig şampiyonluğu elde ederek adını unutulmazlar arasına yazdırdı.

Habere göre Chelsea oyuncu için 40 milyon euroyu gözden çıkardı ve son iki sezonda transferde astronomik ücretler harcayan Chelsea artık gelir elde etmek istediği için bu satışa sıcak bakıyor. Haziran ayı bitmeden kasaya büyük bir gelir eklemek isteyen Londra ekibiyle City yönetimi arasında bonservis bedelinin ne kadarının peşin olarak ödeneceğine dair görüşmeler devam ediyor.