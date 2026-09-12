Avrupa Futbol Birliği UEFA, tüm federasyonlarını, kıta federasyonuna bağlı kulüp turnuvalarının maçlarının oynandığı aynı tarihlerde yerel müsabaka maçları düzenlememeleri konusunda uyardı; ancak bunu zorunlu kılan istisnai durumlar hariç.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Avrupa Futbol Birliği bu hafta içinde kendisine bağlı tüm federasyonlara bir genelge gönderdi. Genelge, 2027-2028 sezonuna ait üç kulüp turnuvasının tarihlerini bildirmenin yanı sıra, "yerel müsabaka maçlarının, istisnai koşullar bunu gerektirmediği sürece, Avrupa Futbol Birliği müsabakalarının oynandığı aynı tarihlerde düzenlenmemesi gerektiği" yönünde bir hatırlatma da içeriyordu.

Avrupa futbolunun en üst kurumu, bu önlemin amacının "hem yerel futbolun hem de Avrupa Futbol Birliği'ne bağlı kulüp müsabakalarının başarısını güvence altına almak" olduğunu açıkladı.

Kurum şunları ekledi: "Beklenmedik koşulların bazen yerel maçlardan birinin, Avrupa Futbol Birliği'ne bağlı kulüp müsabakalarından birinin oynandığı bir tarihe ertelenmesini zorunlu kılabileceğinin farkındayız."

Buna karşılık Avrupa Futbol Birliği, "yerel lig veya kupa maçlarının, Avrupa Futbol Birliği'ne bağlı kulüp müsabakalarının maçlarıyla doğrudan çakışacak şekilde belirlenmesinin ya da bunun tersinin, taraftarların çıkarına olmadığını ve futbola zarar verdiğini" vurguladı.

UEFA, yerel federasyonlardan ve organizatörlerden yerel müsabakaların takvimlerini oluştururken bu tarihleri göz önünde bulundurmalarını isteyerek şunları söyledi: "Bu nedenle, federasyonunuzun ya da yerel lig organizatörünüzün yerel müsabaka takvimini hazırlarken bu tarihleri dikkate almasını sağlamanızı rica ederiz."

Bir yerel maçın, Avrupa Futbol Birliği'ne bağlı kulüp müsabakalarından birinin oynandığı bir tarihte düzenlenmesinin gerçekten kaçınılmaz olması durumunda ise kıta federasyonu, ilgili yerel müsabakanın "yeterince erken bir zamanda Avrupa Futbol Birliği yönetimiyle iletişime geçmesi" gerektiğini vurguladı.



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