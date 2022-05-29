Şampiyonlar Ligi'ne Hırvatistan ambargosu: 10 yıllık inanılmaz seri

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıyla Hırvat futbolcuların şampiyonluk serisine bir halka daha eklendi.

Yaklaşık 4 milyon nüfusuyla Avrupa'nın küçük ülkelerinden biri olan Hırvatistan yeşil sahalarda ardı ardına büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.

1991'de bağımsızlığını ilan ederek Yugoslavya'dan ayrılan Hırvatistan tarihindeki ilk Dünya Kupası olan Fransa 1998'de üçüncülüğü alarak büyük bir sürprize imza atmıştı.

2018'de, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda çıtayı bir adım daha yukarı çekerek finalde boy gösteren Hırvatlar, yıllar içinde Avrupa futboluna sayısız yıldız kazandırdı.

10 yıldır zirveden inmediler

Alen Boksic, Robert Prosinecki, Davor Suker gibi isimlerle başlayan gelenek Mario Mandzukic, Ivan Rakitic, Luka Modric ve Mateo Kovacic ile devam etti.

Futbol dünyasında boyundan büyük işler başaran Hırvatistan'ın sihirli ayakları Şampiyonlar Ligi'nde de müthiş bir istatistik yakaladı.

Avrupa'nın bir numaralı kupası aralıksız 10 yıldır bir Hırvat futbolcunun ellerinde yükseliyor. Bu 10 yıllık periyotta altı farklı Hırvat yıldız altın madalyayı boynuna geçirmeyi başardı.

Hangi oyuncular kazandı?

Real Madrid'le beşinci kez mutlu sona ulaşan Modric vatandaşları arasında şampiyonluk sayısında başı çeken isim.

2013: Mario Mandzukic (Bayern Münih)

2014: Luka Modric (Real Madrid)

2015: Ivan Rakitic (Barcelona)

2016: Luka Modric, Mateo Kovacic (Real Madrid)

2017: Luka Modric, Mateo Kovacic (Real Madrid)

2018: Luka Modric, Mateo Kovacic (Real Madrid)

2019: Dejan Lovren (Liverpool)

2020: Ivan Perisic (Bayern Münih)

2021: Mateo Kovacic (Chelsea)

2022: Luka Modric (Real Madrid)