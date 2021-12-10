Şampiyonlar Ligi'nden elenen Barcelona'ya bir darbe de Ansu Fati'den

Hafta içi Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barcelona, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen hafta Xavi döneminin ilk mağlubiyetini Real Betis karşısında alan Katalan ekibi, La Liga'da şimdiden lider Real Madrid'in 16 puan gerisine düştü.

Sezon başından bu yana sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan Barcelona'da Memphis Depay'ın da sakatlanmasıyla sağlıklı forvetlerin sayısı bire düştü.

Sergio Agüero kalbinden yaşadığı rahatsızlıklık nedeniyle forma giyemiyor. Braithwaite ve Ansu Fati'nin ise sakatlıkları devam ediyor. Bu durumda Xavi, elinde kalan tek gol silahı olarak, aslında kadroda düşünmediği Luuk de Jong'a sarılmak zorunda kalacak.

Rötar yaptı

6 Kasım'daki Celta Vigo maçında diz ardı kirişinden sakatlanan Ansu Fati'nin, 18 Aralık'taki Elche mücadelesiyle sahalara dönmesi planlanıyordu.

Ancak AS'ta yer alan habere göre; genç oyuncuyla sakatlığının son durumu hakkında bir görüşme yapan teknik ekip risk almamaya karar verdi. Böylece 19 yaşındaki oyuncunun dönüşü yeni yıla sarktı. Yeni plana göre Ansu Fati, 2 Ocak'taki Mallorca maçında kenardan gelerek süre alacak.

Geçen sezon ciddi bir sakatlık geçiren Ansu Fati yedi ay formaya hasret kalmıştı. Barcelona bu nedenle, gelecek adına en önemli isimlerden biri olarak gördüğü Ansu Fati konusunda temkinli davranıyor.

Ansu Fati'nin karnesi

Bu sezon sekiz maçta görev yapan Ansu Fati dört gol ve bir asist üretti. Genç yıldız adayı ligde forma giydiği beş maçta sadece 213 dakika sahada kalmasına rağmen üç gol atmayı başardı.

Barcelona altyapısından yetişen Ansu Fati, A Takım'a 2019/20 sezonunda yükselmiş ve ilk sezonunda 24 maçta yedi gol kaydetmişti. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 10 maça çıkabilen yetenekli forvet beş gol ve beş asistle oynamıştı.

Daha fazlası için:

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

YORUM | Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira neden mutsuz?

Aşı olmayı reddeden Joshua Kimmich yıl sonuna kadar futbol oynayamayacak