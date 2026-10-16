İtalyan ekibi Napoli bu sezon en iyi günlerini yaşamıyor; teknik direktör Massimiliano Allegri ile Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne arasındaki gergin ilişki yoğun bir şekilde gündeme oturdu.

Napoli, geçtiğimiz salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 3-1 yenildi. Bu, İtalyan ekibinin kıtasal organizasyonda aldığı ikinci yenilgi oldu.

Napoli'nin sıkıntıları yenilgiyle sınırlı kalmadı; maçta Allegri ile De Bruyne arasında taktiksel bir anlaşmazlık yaşandı. Teknik direktör, hücumda daha fazla serbestlik kazanması için McTominay'i öne çıkarmak amacıyla Belçikalı yıldızdan geriye çekilmesini istedi, ancak De Bruyne talimatlara uymadı ve bu durum Allegri'yi kenarda son derece öfkelendirdi.

Allegri, bugün cuma günü düzenlediği basın toplantısında De Bruyne ile yaşadığı kriz hakkında doğrudan soruyla karşılaştı. İtalyan teknik adam, oyuncunun davranışlarından herhangi bir rahatsızlık duymadığını belirterek tartışmalara nokta koydu. "Calciomercato" sitesinin aktardığına göre Allegri şöyle konuştu: "De Bruyne'nin bazı davranışlarından rahatsız olmaya başladım mı? Hayır, kesinlikle hayır. Maçın belirli bir anında sahada yalnızca bir yanlış anlaşılma oldu ve olay orada bitti."

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Allegri, aralarındaki dil engeline ilişkin bazı detayları da paylaşarak bunun iletişimde bir karışıklığa yol açtığını belirtti ve şunları söyledi: "Başka yanlış anlaşılmalar da yaşandı ve yine yaşanacak, ancak önemli olan birbirimizi hemen anlamamız. Ya ben İngilizce konuşuyorum o İtalyanca konuşuyor, ya da ben İngilizce konuşmaya başladım o İtalyanca; bu da biraz karışıklığa yol açtı. Ama o zeki bir çocuk ve durumu çok iyi anladı."

Napoli'nin, 6 hafta geçtikten sonra 10 puanla İtalya Serie A'da sekizinci sırada yer aldığı ve lider Inter'in 6 puan gerisinde bulunduğu hatırlatılmalı. Güney İtalya ekibi, yarın cumartesi günü yedinci hafta mücadelesinde Venezia ile karşılaşmaya hazırlanıyor.