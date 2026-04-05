Abobakr El Mokadem

Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain-Liverpool maçıyla ilgili tarihi karar

Paris Saint-Germain, önümüzdeki Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool'u ağırlamaya hazırlanıyor.

Liverpool, Anfield Stadyumu'nda oynanan son 16 turu rövanş maçında Türk ekibi Galatasaray'ı 4-0'lık ezici bir skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükseldi. Böylece Reds, ilk maçtaki 1-0'lık mağlubiyeti telafi ederek iki maçın toplam skoru 4-1 ile turu geçti.

Paris Saint-Germain ise, Chelsea'yi gidiş-dönüş maçlarının toplamında 8-2'lik ezici bir skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükseldi.

"L'Équipe" gazetesine göre, yetkililer ilk kez UEFA'nın gerekliliklerine uygun olarak Paris Saint-Germain'in deplasman takımının taraftarlarının %5'ini stadyuma almasına izin verecek.

Geçen yıl, 5 Mart'ta Park des Princes'te oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, 2000 Liverpool taraftarı, takımlarının 1-0 galibiyetini izlemişti.

Çarşamba akşamı Parc des Princes'te bir değişiklik yaşanacak: UEFA kurallarına göre, stadyum kapasitesinin %5'ine denk gelen 2.376 Liverpool taraftarı maçı izleyecek.

 Yetkililer, Paris Saint-Germain'e, stadyum kapasitesinin %4,2'sine denk gelen 2.000 ziyaretçi taraftar ile sınırlandırma önlemi getirmişti, ancak yaklaşan maçta bu oran artacak.

Önceki durum, Paris kulübünü rakip kulüplerin baskısı altına sokmuş ve bazen kendi stadyumundan daha büyük stadyumlarda oynanan deplasman maçlarında biletlerin %5'ini almasını zorlaştırmıştı.

 Ancak polis, uzun vadeli bir taahhüt olmaksızın, yeni orana göre bir sonraki maçın oynanması için izin verdi ve sadece konuk takım taraftarlarının tribünlerine bir güvenlik ağı kurulmasını talep etti.

Reklam